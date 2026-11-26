السويداء-سانا



أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور إطلاق خطة الطوارئ الرسمية للتعامل مع الثلوج والسيول لموسم شتاء 2026-2027، بهدف رفع جاهزية كل الجهات الخدمية والصحية لضمان سلامة المواطنين واستمرارية المرافق الحيوية.



وذكرت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الخطة تضمنت استنفاراً كاملاً للآليات الهندسية من كاسحات ثلج وجرافات وتركسات موزعة على 18 محوراً رئيساً في المحافظة، مع التركيز على تأمين الطرق المؤدية إلى المشافي والمراكز الحيوية أولاً.



وأشارت إلى أن الخطة ألزمت مديرية المطاحن والمخابز بتأمين مخزون احتياطي من الطحين والمحروقات يكفي لمدة 15 يوماً على الأقل، مع تكليف شركتي الكهرباء والاتصالات بتجهيز ورشات طوارئ وصيانة الشبكات لمواجهة أي انقطاع.



ولفتت إلى ضرورة تأمين الكوادر الطبية والتمريضية على مدار الساعة وتجهيز سيارات الإسعاف بالتعاون مع الهلال الأحمر، إضافة إلى ربط قرار تعليق الدوام في المدارس وفرع جامعة دمشق في السويداء بالاعتماد على النشرة الجوية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.



ودعت المحافظة الوحدات الإدارية إلى تنظيف منافذ تصريف مياه الأمطار مسبقاً، وتأمين مخزون كافٍ من مادة الملح للتعامل مع الجليد، وتوعية المواطنين بضرورة تخزين احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الهطول.



وتأتي خطة الطوارئ الرسمية بمحافظة السويداء، في إطار الاستعدادات للحد من أي أضرار محتملة للهطولات المطرية والثلجية الغزيرة ‏وتسريع عمليات التدخل وحماية المواطنين والممتلكات خلال فصل الشتاء.‏