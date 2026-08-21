وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار بقرية عين القصب بريف جسر الشغور في إدلب

إدلب-سانا

أفاد الدفاع المدني بوفاة ثلاثة مدنيين (رجل وزوجته وشقيقه)، وإصابة 6 آخرين بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية، جراء انفجار وقع في منزل بقرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، بعد منتصف ليل الجمعة.

وأوضح مدير مركز عمليات جسر الشغور في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب علي اللري في تصريح خاص لـ سانا أن فرق الدفاع المدني لا تزال تعمل في الموقع بعد توجهها إلى موقع الانفجار فور وقوعه، حيث بدأت عمليات البحث والإنقاذ بالتزامن مع إسعاف المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أنه وفقاً للمعطيات الأولية، فإن الانفجار نجم عن مواد متفجرة تُستخدم في صيد الأسماك كانت موجودة داخل المنزل.

من جهته قال المدير الطبي لمستشفى جسر الشغور الجراحي الطبيب مصطفى بغور في تصريح مماثل: إن “المستشفى استقبل الحالات القادمة من موقع الانفجار، وهي حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 35 عاماً، وست إصابات تشمل سيدة في الخامسة والأربعين، وشاباً مصاباً بشظايا، وثلاثة أطفال تم تحويل اثنين منهم إلى قسم الجراحة العصبية في مشفى العيادات الجراحي بمدينة إدلب، والطفل الثالث إلى قسم العظمية، إضافة إلى رجل خمسيني مصاب بتكدمات في الصدر ويتلقى العلاج في المستشفى”.

وأشار بغور إلى أن هناك حالة وفاة أخرى لشاب لم يُنقل إلى المستشفى.