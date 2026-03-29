الداخلية تعلن القبض على أحد المتورطين في إدارة شبكات واسعة لتهريب المواد المخدرة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتورّطين في إدارة شبكات واسعة النطاق لتهريب المواد المخدرة، عبر عدة مسارات داخلية وخارجية.

وقالت الوزارة، في منشور عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأحد: “نفذت إدارة مكافحة المخدرات عملية أمنية نوعية أفضت إلى القبض على المدعو فياض الغانم، المتورط في إدارة شبكات واسعة النطاق لتهريب المواد المخدرة عبر عدة مسارات داخلية وخارجية”.

وأضافت الوزارة: “بدأ المذكور نشاطه في مناطق حلب وشرق الفرات، كما يُنسب إليه سابقاً تأسيس ميليشيا مسلحة تحمل اسم “صقور الرقة”، والتي ضمت عدداً من المقاتلين المحليين خلال سنوات الثورة، مستغلاً علاقاته مع أجهزة النظام البائد، حيث ارتبط بعلاقات وثيقة مع المجرم سهيل الحسن، وعمل ضمن مجموعات مسلحة متحالفة معه في مناطق الرقة وشرق الفرات”.

وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أن الأنشطة المرتبطة بالمدعو فياض شملت تهريب كميات من مادة الكبتاغون من سوريا إلى عدة دول، بينها لبنان والعراق وتركيا، مع مؤشرات على امتداد هذه الشبكات إلى أسواق خارجية عبر مسارات تهريب دولية.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف كامل تفاصيل الشبكات المرتبطة به وتعقب جميع المتورطين فيها، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.



