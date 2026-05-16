نائب وزير الاقتصاد والصناعة يطلع على واقع الإنتاج في مدينة الشيخ نجار بحلب

حلب-سانا‏

اطّلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أمس السبت على سير العملية ‏الإنتاجية في عدد من المنشآت العاملة بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، ضمن ‏قطاعي الصناعات الكيميائية والهندسية، وذلك بهدف متابعة الواقع الإنتاجي والوقوف ‏على التحديات التي تواجه الصناعيين.‏

واستمع نائب الوزير من القائمين على المنشآت الصناعية إلى احتياجاتها والتحديات التي ‏تواجه الإنتاج ومتطلبات تطوير العمل.‏

وجرى خلال الجولة مناقشة سبل دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم ‏في تحريك عجلة الإنتاج وتوسيع النشاط الصناعي داخل المدينة.‏

وتأتي الجولة في إطار حرص الوزارة على متابعة واقع العمل الصناعي ميدانياً، ‏والوقوف على احتياجات المنشآت، بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج، وتحفيز النشاط ‏الصناعي داخل المدينة الصناعية.‏