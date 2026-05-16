نائب وزير الاقتصاد والصناعة يطلع على واقع الإنتاج في مدينة الشيخ نجار بحلب

حلب-سانا
اطّلع نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أمس السبت على سير العملية الإنتاجية في عدد من المنشآت العاملة بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، ضمن قطاعي الصناعات الكيميائية والهندسية، وذلك بهدف متابعة الواقع الإنتاجي والوقوف على التحديات التي تواجه الصناعيين.
واستمع نائب الوزير من القائمين على المنشآت الصناعية إلى احتياجاتها والتحديات التي تواجه الإنتاج ومتطلبات تطوير العمل.
وجرى خلال الجولة مناقشة سبل دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج وتوسيع النشاط الصناعي داخل المدينة.
وتأتي الجولة في إطار حرص الوزارة على متابعة واقع العمل الصناعي ميدانياً، والوقوف على احتياجات المنشآت، بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج، وتحفيز النشاط الصناعي داخل المدينة الصناعية.