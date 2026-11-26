دمشق-سانا‏

تتجه نقابة المهندسين في مؤتمرها الهندسي السوري الدولي الثاني، المقرر عقده في دمشق يومي الـ 23 والـ 24 من كانون ‏الأول المقبل، إلى تعزيز دور البحث العلمي في معالجة التحديات الوطنية، من خلال الانتقال من عرض الدراسات والأبحاث ‏الهندسية إلى تقديم حلول تطبيقية ونماذج أولية قابلة للتنفيذ.‏

نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، أوضح في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن برنامج المؤتمر الذي سيقام تحت شعار “حلول هندسية.. لتحديات وطنية”، بمشاركة خبراء وباحثين ومهندسين من داخل سوريا وخارجها يتضمن ‏محاور علمية متعددة تشمل الهندسة المدنية وإعادة الإعمار، والعمارة والتخطيط العمراني، والطاقة والهندسة الكهربائية، ‏والهندسة الميكانيكية والصناعية، والمعلوماتية والتحول الرقمي، والمياه والبيئة والاستدامة، والنقل والبنى التحتية، والنفط ‏والغاز والثروات الطبيعية، إضافةً إلى الإدارة الهندسية والتشريعات.‏

وبيّن أن المؤتمر يشكل منصة علمية ومهنية لتبادل الخبرات والأفكار بين المهندسين والباحثين، والعمل على تحويل ‏المعرفة الهندسية إلى حلول قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تتميز بالانتقال من مرحلة عرض الأبحاث إلى تقديم ‏حلول هندسية متكاملة ونماذج أولية قابلة للتنفيذ، إضافةً إلى طرح بنك وطني للمشكلات والتحديات التي تحددها مؤسسات ‏الدولة، بما يتيح للباحثين والمهندسين العمل على إيجاد حلول لها.‏

مخرجات النسخة الأولى قاعدة للانطلاق

أشار حاج علي إلى أن المؤتمر الثاني يستند إلى مخرجات النسخة الأولى التي حملت عنوان “من الثورة إلى البناء”، وشهدت ‏أكثر من 800 مشاركة بحثية، واختيار أكثر من 30 بحثاً، والخروج بـ 11 توصية تنفيذية، لافتاً إلى أن النقابة تفتح المجال ‏أمام الجامعات ومراكز البحث والاتحادات والشركات والجهات الداعمة للمشاركة في المؤتمر.‏

ولفت إلى أن الأبحاث المقبولة ستُنشر في عدد خاص من مجلة المهندسين السوريين العلمية المحكمة، مع منح المشاركين ‏شهادات معتمدة من النقابة، موضحاً أن الموعد النهائي لإرسال عناوين المشاركات وأفكارها هو الثامن من كانون الأول ‏المقبل، على أن تُسلّم الأبحاث والعروض بصيغتها الكاملة في الـ 15 منه، عبر البريد الإلكتروني المخصص للمؤتمر ‌‏(‏SIEC@OSEA.ORG.SY‏) أو أرقام التواصل التي حددتها النقابة.‏

وكانت نقابة المهندسين السوريين نظمت المؤتمر الهندسي السوري الدولي الأول في التاسع من كانون الأول عام 2025، في ‏المكتبة الوطنية بدمشق، بمشاركة خبراء وباحثين ومتخصصين في مختلف المجالات الهندسية.‏