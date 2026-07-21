الوزيرة قبوات تبحث مع القادري تعزيز التعاون مع ‏منظمة التعاون الإسلامي ‏

دمشق-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع مندوب سوريا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير القادري، تعزيز آليات التعاون مع المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالي العمل وتمكين المرأة.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الوزيرة قبوات والقادري ناقشا خلال اللقاء التعاون مع مؤسسات المنظمة ولا سيما ”منظمة تنمية المرأة” و”اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان”، بما يخدم المصالح الوطنية، ويعكس رؤية سوريا في تعزيز حقوق الإنسان والمرأة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدا خلال اللقاء أهمية تنمية الأسرة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز الرعاية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل إدماجهم في المجتمع وسوق العمل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل الشراكات الإقليمية الداعمة للخطة الإستراتيجية للوزارة (2026–2028) التي أطلقتها في شهر آذار الماضي.
وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية على تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك مع مختلف الدول والمنظمات العالمية، بهدف بناء شراكات استراتيجية تدعم جهود التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات الدولية في مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير سوق العمل، فضلاً عن تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجاً بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار المجتمعي.