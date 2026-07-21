الوزيرة قبوات تبحث مع القادري تعزيز التعاون مع ‏منظمة التعاون الإسلامي ‏

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع ‏مندوب سوريا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي نذير ‏القادري، تعزيز آليات التعاون مع المؤسسات التابعة ‏لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالي العمل وتمكين ‏المرأة‎.‎

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر قناتها على ‏التلغرام اليوم الإثنين، أن الوزيرة قبوات والقادري ناقشا ‏خلال اللقاء التعاون مع مؤسسات المنظمة ولا سيما ‌‏”منظمة تنمية المرأة” و”اللجنة المستقلة الدائمة لحقوق ‏الإنسان”، بما يخدم المصالح الوطنية، ويعكس رؤية ‏سوريا في تعزيز حقوق الإنسان والمرأة على المستويين ‏الإقليمي والدولي‎.‎

وأكدا خلال اللقاء أهمية تنمية الأسرة وتمكينها اقتصادياً ‏واجتماعياً، وتعزيز الرعاية المقدمة للأشخاص ذوي ‏الإعاقة، وتسهيل إدماجهم في المجتمع وسوق العمل‎.‎

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل الشراكات الإقليمية ‏الداعمة للخطة الإستراتيجية للوزارة (2026–2028) ‏التي أطلقتها في شهر آذار الماضي‎.‎

وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية على ‏تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك مع مختلف الدول ‏والمنظمات العالمية، بهدف بناء شراكات استراتيجية ‏تدعم جهود التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات الدولية في ‏مجالات الحماية الاجتماعية وتطوير سوق العمل، فضلاً ‏عن تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجاً بما يخدم ‏المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار المجتمعي‎.‎