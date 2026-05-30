تنظيم 76 ضبطاً تموينياً في أسواق ريف دمشق خلال عطلة عيد الأضحى

ريف دمشق-سانا
بلغ عدد الضبوط التموينية المنظمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 76 ضبطاً، وذلك خلال الجولات الرقابية على الأسواق، والفعاليات التجارية في مختلف مناطق محافظة ريف دمشق.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المديرية وضعت برنامجاً رقابياً خاصاً خلال العيد، يتضمن تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمحال التجارية ومستودعات المواد الغذائية، لمتابعة واقع الأسعار، والتأكد من سلامة المنتجات المطروحة للبيع.
وبين خالد أن الدوريات تركزت على مراقبة محال الحلويات والمواد الغذائية واللحوم والألبسة، والتحقق من الالتزام بإشهار الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية قد تؤثر في حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 76 ضبطاً تموينياً خلال أيام العيد.
ولفت خالد إلى استمرار عمل فرق الرقابة خلال أيام العيد، واستقبال الشكاوى الواردة من المواطنين ومعالجتها بالسرعة المطلوبة، بما يسهم في ضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها، وتأمين احتياجات المواطنين في مختلف مناطق ريف دمشق.
وتعمل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات على تنفيذ خطط رقابية مكثفة خلال المناسبات والأعياد، تشمل متابعة الأسواق والفعاليات التجارية، والتأكد من الالتزام بالأسعار والشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حمايةً للمستهلك.