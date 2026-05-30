تنظيم 76 ضبطاً تموينياً في أسواق ريف دمشق خلال عطلة عيد الأضحى

‏ ريف دمشق-سانا ‏

بلغ عدد الضبوط التموينية المنظمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ‌‏76 ضبطاً، وذلك خلال الجولات الرقابية على الأسواق، والفعاليات التجارية ‏في مختلف مناطق محافظة ريف دمشق.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عبد السلام ‏خالد في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن المديرية وضعت برنامجاً رقابياً ‏خاصاً خلال العيد، يتضمن تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمحال ‏التجارية ومستودعات المواد الغذائية، لمتابعة واقع الأسعار، والتأكد من سلامة ‏المنتجات المطروحة للبيع.‏

وبين خالد أن الدوريات تركزت على مراقبة محال الحلويات والمواد الغذائية ‏واللحوم والألبسة، والتحقق من الالتزام بإشهار الأسعار، ومنع أي ممارسات ‏احتكارية أو مخالفات تموينية قد تؤثر في حقوق المستهلكين، مشيراً إلى أنه ‏تم تنظيم 76 ضبطاً تموينياً خلال أيام العيد.‏

ولفت خالد إلى استمرار عمل فرق الرقابة خلال أيام العيد، واستقبال الشكاوى ‏الواردة من المواطنين ومعالجتها بالسرعة المطلوبة، بما يسهم في ضبط ‏الأسواق والحفاظ على استقرارها، وتأمين احتياجات المواطنين في مختلف ‏مناطق ريف دمشق.‏

وتعمل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات على تنفيذ ‏خطط رقابية مكثفة خلال المناسبات والأعياد، تشمل متابعة الأسواق ‏والفعاليات التجارية، والتأكد من الالتزام بالأسعار والشروط الصحية، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حمايةً للمستهلك.‏