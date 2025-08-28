إدخال أول قافلة مساعدات عبر طريق دمشق – السويداء

السويداء-سانا

أدخل الهلال الأحمر العربي السوري اليوم القافلة الأولى من المساعدات عبر طريق دمشق – السويداء، والحادية والعشرين ضمن استجابته الإنسانية للمنطقة الجنوبية.

وأوضح مدير وحدة الإعلام والتواصل في المنظمة عمر المالكي في تصريح لـ سانا، أن الشاحنات احتوت سلات غذائية، وموادّ طبية وصحية وأخرى لمعالجة سوء التغذية، ومازوت، وأنابيب مياه مع ملحقاتها، ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، لصالح مديرية الصحة ومؤسسة المياه وجمعيات أهلية، وذلك بدعم من برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما شملت القافلة زيارة تقييمية لوفد مشترك من الهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة لتقييم الريف الشمالي الشرقي للمحافظة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية أمس استكمال الخطوات الأخيرة لتأمين طريق دمشق – السويداء، تمهيداً لفتحه أمام حركة النقل والتجارة بعد توقفه على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها السويداء.