دمشق-سانا
قدّر مدير الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة ماهر الدج إنتاج سوريا من البصل خلال موسم 2026 بنحو 177 ألفاً و972 طناً، بفائض يُقدّر بنحو 28 بالمئة من الاحتياج المحلي، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بلغت نحو 8475 هكتاراً.
وأوضح الدج في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن زراعة البصل في سوريا تتم عبر عروتين زراعيتين، شتوية تسهم بنحو 35 بالمئة من إجمالي الإنتاج، وصيفية تشكل نحو 65 بالمئة، مشيراً إلى أن المحافظات بدأت بزراعة العروة الشتوية للموسم الحالي.
وبيّن أن وفرة الإنتاج المحلي، إلى جانب إمكانية تخزين البصل لفترات مناسبة، أسهمتا في دعم قرار منع استيراده، الذي يستمر حتى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع واقع توافر المادة في الأسواق من خلال لجان مختصة تعمل في أسواق الهال، بهدف مراقبة الكميات المتاحة وضمان تلبية احتياجات السوق.
التصنيع لاستيعاب الفائض
وفي ظل وفرة المحصول، يرى الخبير الزراعي أكرم عفيف أن التحدي لا يقتصر على تأمين احتياجات السوق المحلية، بل يمتد إلى إيجاد آليات فاعلة لإدارة الفائض واستثماره، بدلاً من الاعتماد على تسويقه للاستهلاك الطازج فقط، ولا سيما من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بالبصل وتحويله إلى منتجات قابلة للتخزين والتسويق والتصدير.
وأشار عفيف إلى أن إعادة تشغيل معمل تجفيف البصل في السلمية، المتوقف حالياً عن العمل، من شأنها أن تسهم في استجرار كميات كبيرة من الإنتاج، والحد من تكدس المحصول وتراجع أسعاره، بما يخفف الخسائر عن المزارعين ويشجعهم على مواصلة زراعته.
ولفت إلى أن المعمل كان يجفف آلاف الأطنان سنوياً، ويسهم في تصدير المنتج إلى أسواق مختلفة حول العالم، ما يجعل إعادة تشغيله خطوة مهمة للاستفادة من الفائض وتحويله إلى قيمة مضافة بدلاً من تعرضه للهدر أو البيع بأسعار متدنية.
حماية المنتجين واستقرار السوق
وأوضح عفيف أن وفرة الإنتاج وما يرافقها أحياناً من انخفاض الأسعار تلحق أضراراً بالمزارعين، الذين يضطرون إلى بيع محاصيلهم بأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج، في حين لا تنعكس الزيادات السعرية اللاحقة بالضرورة على المنتجين، بل قد تذهب مكاسبها إلى حلقات الوساطة التجارية.
وأكد أهمية وضع رؤية متكاملة لإدارة محصول البصل، تشمل تطوير قدرات التصنيع والتجفيف، وتوسيع منافذ التسويق، وفتح أسواق تصديرية، بما يحقق توازناً بين العرض والطلب، ويسهم في استقرار الأسعار وضمان عائد عادل للمزارعين.
وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت في الثامن عشر من الشهر الجاري قراراً يقضي بمنع استيراد مادة البصل بجميع أنواعها وأصنافها، اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل.