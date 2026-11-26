دمشق-سانا‏

قدّر مدير الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة ماهر الدج إنتاج سوريا من البصل خلال ‏موسم 2026 بنحو 177 ألفاً و972 طناً، بفائض يُقدّر بنحو 28 بالمئة من الاحتياج ‏المحلي، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بلغت نحو 8475 هكتاراً.‏

وأوضح الدج في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن زراعة البصل في سوريا تتم عبر ‏عروتين زراعيتين، شتوية تسهم بنحو 35 بالمئة من إجمالي الإنتاج، وصيفية تشكل ‏نحو 65 بالمئة، مشيراً إلى أن المحافظات بدأت بزراعة العروة الشتوية للموسم الحالي.‏

وبيّن أن وفرة الإنتاج المحلي، إلى جانب إمكانية تخزين البصل لفترات مناسبة، أسهمتا ‏في دعم قرار منع استيراده، الذي يستمر حتى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة ‏تتابع واقع توافر المادة في الأسواق من خلال لجان مختصة تعمل في أسواق الهال، ‏بهدف مراقبة الكميات المتاحة وضمان تلبية احتياجات السوق.‏

التصنيع لاستيعاب الفائض

وفي ظل وفرة المحصول، يرى الخبير الزراعي أكرم عفيف أن التحدي لا يقتصر على ‏تأمين احتياجات السوق المحلية، بل يمتد إلى إيجاد آليات فاعلة لإدارة الفائض ‏واستثماره، بدلاً من الاعتماد على تسويقه للاستهلاك الطازج فقط، ولا سيما من خلال ‏تطوير الصناعات المرتبطة بالبصل وتحويله إلى منتجات قابلة للتخزين والتسويق ‏والتصدير.‏

وأشار عفيف إلى أن إعادة تشغيل معمل تجفيف البصل في السلمية، المتوقف حالياً ‏عن العمل، من شأنها أن تسهم في استجرار كميات كبيرة من الإنتاج، والحد من ‏تكدس المحصول وتراجع أسعاره، بما يخفف الخسائر عن المزارعين ويشجعهم على ‏مواصلة زراعته.‏

ولفت إلى أن المعمل كان يجفف آلاف الأطنان سنوياً، ويسهم في تصدير المنتج إلى ‏أسواق مختلفة حول العالم، ما يجعل إعادة تشغيله خطوة مهمة للاستفادة من الفائض ‏وتحويله إلى قيمة مضافة بدلاً من تعرضه للهدر أو البيع بأسعار متدنية.‏

حماية المنتجين واستقرار السوق

وأوضح عفيف أن وفرة الإنتاج وما يرافقها أحياناً من انخفاض الأسعار تلحق أضراراً ‏بالمزارعين، الذين يضطرون إلى بيع محاصيلهم بأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج، في ‏حين لا تنعكس الزيادات السعرية اللاحقة بالضرورة على المنتجين، بل قد تذهب ‏مكاسبها إلى حلقات الوساطة التجارية.‏

وأكد أهمية وضع رؤية متكاملة لإدارة محصول البصل، تشمل تطوير قدرات التصنيع ‏والتجفيف، وتوسيع منافذ التسويق، وفتح أسواق تصديرية، بما يحقق توازناً بين ‏العرض والطلب، ويسهم في استقرار الأسعار وضمان عائد عادل للمزارعين.‏

وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت في الثامن عشر من الشهر الجاري ‏قراراً يقضي بمنع استيراد مادة البصل بجميع أنواعها وأصنافها، اعتباراً من تاريخ ‏صدوره وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل.‏