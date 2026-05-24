يوم حقلي في ريف درعا يسلّط الضوء على المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا

درعا-سانا

سلّط اليوم الحقلي المفتوح الذي نفذته المؤسسة العامة لإكثار البذار في أحد حقول المزارعين بمدينة الحراك بريف درعا الشرقي، الضوء على المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا محلياً، وذلك بمشاركة فاعلة من المزارعين والجهات الزراعية.

وتركزت فعاليات اليوم الأحد، على عرض أصناف بذار البطاطا المنتجة ضمن المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المزارعين وطرق معالجتها، إلى جانب تقديم شرح حول الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المحصول.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار عمار المحمد، أن اليوم الحقلي يهدف إلى تسليط الضوء على المشروع الوطني والممارسات الزراعية الذكية، مبيناً أن المشروع يتألف من أربع مراحل تشمل: الشتول المخبرية، والبيوت الزجاجية، والبيوت الشبكية، والحقول المفتوحة.

وأشار المحمد إلى أنه تم خلال الفعالية التعريف بصنف قلمون الذي تنتجه المؤسسة، والذي أثبت جودة عالية وإنتاجية تفوق العديد من الأصناف الأجنبية المستوردة.

من جانبه، أكد مدير الزراعة في درعا عاهد الزعبي، أهمية المشاركة في اليوم الحقلي، لافتاً إلى أن الأصناف الوطنية المنتجة ضمن المشروع توفر على المزارعين جزءاً من التكاليف، وتدعم المنتج المحلي عبر توفير بذار عالية الجودة.

كما تحدث المزارع محمد الغوثاني عن تجربته في زراعة عدة أصناف، مثل قلمون ونعيمة وسبونتا، مؤكداً تفوق صنف قلمون من حيث الإنتاجية، وملاءمته لظروف المنطقة مقارنة بالأصناف المستوردة.

ويُعد المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توفير بذار محلية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبلغ إنتاج المؤسسة عام 2025 نحو 3265 كيلوغراماً من البذار في البيوت الزجاجية، و498 طناً في البيوت الشبكية، و1268 طناً في الحقول المفتوحة.