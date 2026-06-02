مياه دير الزور تعيد تأهيل محطة صبيخان وتباشر مد ‏شبكة جديدة

دير الزور-سانا‏

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ‏في دير الزور، بالتعاون مع منظمة اليونيسف التابعة ‏للأمم المتحدة وبدعم من المجتمع المحلي، تنفيذ مشروع ‏إعادة تأهيل محطة مياه “صبيخان خنيفس” في الريف ‏الشرقي للمحافظة، بهدف تعزيز موثوقية إمدادات مياه ‏الشرب، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس ‏الإثنين، أن الأعمال الإنشائية للمشروع انطلقت بمبادرة ‏من المجتمع المحلي، لتستكمل منظمة اليونيسف باقي ‏الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية ‏اللازمة لرفع كفاءة المحطة‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الحفر بدأت لمد شبكة ‏مياه جديدة لمدينة صبيخان بأقطار تتراوح بين 110 مم ‏و200 مم، وبطول إجمالي يبلغ 7555 متراً، على أن ‏يمتد تنفيذ المشروع لمدة ستة أشهر‎.‎

وأشارت الوزارة الى أن فريق الإشراف في شركة المياه ‏نفذ جولة ميدانية مشتركة مع ممثلي منظمة اليونيسف، ‏برئاسة مدير قسم المياه والإصحاح في المنظمة بسوريا، ‏لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية ‏المطلوبة‎.‎

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في ‏دير الزور أعادت يوم السبت الماضي تشغيل ثلاث ‏محطات ضخ مياه، وذلك بعد استقرار منسوب نهر ‏الفرات وعودة الظروف التشغيلية الآمنة‎.‎

