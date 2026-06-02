مياه دير الزور تعيد تأهيل محطة صبيخان وتباشر مد ‏شبكة جديدة

دير الزور-سانا
تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة وبدعم من المجتمع المحلي، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة مياه “صبيخان خنيفس” في الريف الشرقي للمحافظة، بهدف تعزيز موثوقية إمدادات مياه الشرب، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس الإثنين، أن الأعمال الإنشائية للمشروع انطلقت بمبادرة من المجتمع المحلي، لتستكمل منظمة اليونيسف باقي الأعمال الإنشائية، والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لرفع كفاءة المحطة.
وأشارت الوزارة إلى أن أعمال الحفر بدأت لمد شبكة مياه جديدة لمدينة صبيخان بأقطار تتراوح بين 110 مم و200 مم، وبطول إجمالي يبلغ 7555 متراً، على أن يمتد تنفيذ المشروع لمدة ستة أشهر.
وأشارت الوزارة الى أن فريق الإشراف في شركة المياه نفذ جولة ميدانية مشتركة مع ممثلي منظمة اليونيسف، برئاسة مدير قسم المياه والإصحاح في المنظمة بسوريا، لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية المطلوبة.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أعادت يوم السبت الماضي تشغيل ثلاث محطات ضخ مياه، وذلك بعد استقرار منسوب نهر الفرات وعودة الظروف التشغيلية الآمنة.