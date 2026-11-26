دير الزور-سانا

توفي شخصان وأصيب 13 آخرون جراء حادثي سير وقعا في محافظة دير الزور، اليوم الخميس، استجابت لهما فرق الدفاع ‏المدني بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة.‏

وذكرت المديرية أن فرق الدفاع المدني استجابت، منتصف ليل الخميس، لحادث تصادم 3 سيارات على الطريق الواصل ‏بين منطقتي الشولا والبانوراما “طريق دمشق – دير الزور”، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، حيث عملت الفرق على ‏إسعاف ونقل 8 منهم إلى المشافي، فيما تولّى أمن الطرق نقل المصاب التاسع، إضافة إلى تأمين موقع الحادث وإزالة ‏العوائق عن الطريق لضمان سلامة حركة المرور.‏

وأوضح الطبيب في مشفى دير الزور الوطني محمود علوان لمراسل سانا، أن المشفى استقبل نحو الساعة الثانية بعد ‏منتصف الليل، الإصابات جراء حادث سير على طريق دمشق-دير الزور، حيث توفي أحد المصابين فور وصوله، فيما ‏خرج عدد من المصابين بعد تلقي الرعاية الطبية، وأُبقي آخرون تحت المراقبة في أقسام الجراحة العامة والعصبية ‏والعظمية.‏

وأضاف علوان أن المشفى استقبل صباح اليوم ست إصابات أخرى جراء حادث سير على طريق العذبة، توفي أحد ‏المصابين في قسم الإسعاف، فيما قُبل بقية المصابين في أقسام الجراحة العظمية لإجراء العمليات اللازمة، والجراحة العامة ‏للمراقبة الطبية.‏

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أمس الأربعاء، لحوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات السورية، أسفرت عن وفاة ‏شخصين وإصابة 19 آخرين، وفق بيان لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏