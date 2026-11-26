دير الزور-سانا
توفي شخصان وأصيب 13 آخرون جراء حادثي سير وقعا في محافظة دير الزور، اليوم الخميس، استجابت لهما فرق الدفاع المدني بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالمحافظة.
وذكرت المديرية أن فرق الدفاع المدني استجابت، منتصف ليل الخميس، لحادث تصادم 3 سيارات على الطريق الواصل بين منطقتي الشولا والبانوراما “طريق دمشق – دير الزور”، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، حيث عملت الفرق على إسعاف ونقل 8 منهم إلى المشافي، فيما تولّى أمن الطرق نقل المصاب التاسع، إضافة إلى تأمين موقع الحادث وإزالة العوائق عن الطريق لضمان سلامة حركة المرور.
وأوضح الطبيب في مشفى دير الزور الوطني محمود علوان لمراسل سانا، أن المشفى استقبل نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليل، الإصابات جراء حادث سير على طريق دمشق-دير الزور، حيث توفي أحد المصابين فور وصوله، فيما خرج عدد من المصابين بعد تلقي الرعاية الطبية، وأُبقي آخرون تحت المراقبة في أقسام الجراحة العامة والعصبية والعظمية.
وأضاف علوان أن المشفى استقبل صباح اليوم ست إصابات أخرى جراء حادث سير على طريق العذبة، توفي أحد المصابين في قسم الإسعاف، فيما قُبل بقية المصابين في أقسام الجراحة العظمية لإجراء العمليات اللازمة، والجراحة العامة للمراقبة الطبية.
وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أمس الأربعاء، لحوادث سير وحرائق في مختلف المحافظات السورية، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين، وفق بيان لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.