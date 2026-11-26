درعا -سانا
وزعت فرق إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الأربعاء، مساعدات إنسانية على العائلات المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية في بلدة كويا بريف درعا الغربي، وذلك في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للأسر المتضررة وتقديم الدعم اللازم لها.
وشملت الاستجابة توزيع 10 حزم إغاثية متكاملة، استفاد منها 62 شخصاً من العائلات المتضررة، بينهم أسر الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت مواد غذائية ومستلزمات شتوية ومواد إيواء أساسية، بهدف المساهمة في تأمين احتياجاتهم المعيشية وتخفيف الأعباء المترتبة على الأضرار التي لحقت بهم.
وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود في تصريح لمراسل سانا، أن المساعدات المقدمة تشكل خطوة مهمة في دعم العائلات المتضررة في بلدة كويا، ولا سيما الأسر التي فقدت معيلها والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أهمية استمرار الاستجابة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
ولفت محمود إلى أن البلدية تتابع أوضاع العائلات المتضررة واحتياجاتها، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتأمين الدعم اللازم، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز صمود الأهالي في مناطقهم.
وتقع بلدة كويا في ريف درعا الغربي ضمن منطقة حوض اليرموك، وشهدت المنطقة خلال الفترة الماضية اعتداءات وتوغلات إسرائيلية طالت محيط عدد من القرى والبلدات، وأثرت في حياة السكان وأوضاعهم المعيشية والإنسانية.
وتأتي هذه الاستجابة في سياق الجهود الهادفة إلى دعم العائلات المتضررة وتوفير المواد الأساسية لها، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى استمرار المساعدات الإنسانية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإغاثية للوصول إلى الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها.