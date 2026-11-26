درعا -سانا‏

وزعت فرق إدارة الإغاثة الطارئة في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث اليوم الأربعاء، مساعدات إنسانية على العائلات ‏المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية في بلدة كويا بريف درعا الغربي، وذلك في إطار الاستجابة للاحتياجات ‏الإنسانية للأسر المتضررة وتقديم الدعم اللازم لها.‏

وشملت الاستجابة توزيع 10 حزم إغاثية متكاملة، استفاد منها 62 شخصاً من العائلات المتضررة، بينهم أسر ‏الشهداء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت مواد غذائية ومستلزمات شتوية ومواد إيواء أساسية، بهدف المساهمة ‏في تأمين احتياجاتهم المعيشية وتخفيف الأعباء المترتبة على الأضرار التي لحقت بهم.‏

وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود في تصريح لمراسل سانا، أن المساعدات المقدمة تشكل خطوة ‏مهمة في دعم العائلات المتضررة في بلدة كويا، ولا سيما الأسر التي فقدت معيلها والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً ‏إلى أهمية استمرار الاستجابة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي ‏يواجهونها.‏

ولفت محمود إلى أن البلدية تتابع أوضاع العائلات المتضررة واحتياجاتها، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية ‏والمنظمات الإنسانية لتأمين الدعم اللازم، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز صمود الأهالي في ‏مناطقهم.‏

وتقع بلدة كويا في ريف درعا الغربي ضمن منطقة حوض اليرموك، وشهدت المنطقة خلال الفترة الماضية ‏اعتداءات وتوغلات إسرائيلية طالت محيط عدد من القرى والبلدات، وأثرت في حياة السكان وأوضاعهم المعيشية ‏والإنسانية.‏

وتأتي هذه الاستجابة في سياق الجهود الهادفة إلى دعم العائلات المتضررة وتوفير المواد الأساسية لها، ولا سيما ‏الفئات الأكثر احتياجاً، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى استمرار المساعدات الإنسانية وتعزيز التنسيق بين الجهات ‏الحكومية والمنظمات الإغاثية للوصول إلى الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها.