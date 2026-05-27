وفاة ثلاثة أطفال غرقاً وفقدان رابع في نهر الفرات بدير الزور

دير الزور-سانا

توفي ثلاثة أطفال غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور اليوم الأربعاء، بينما لا يزال طفل رابع مفقوداً.

وذكر الدفاع المدني السوري في قناته على تلغرام، أن طفلين توفيا غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات في قرية الخريطة، بينما توفي طفل ثالث غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الزغيّر في ريف دير الزور.

وأشار الدفاع المدني إلى فقدان طفل رابع أثناء السباحة في نهر الفرات في قرية الكسرة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للبحث عنه.

وأهاب الدفاع المدني بالأهالي عدم السباحة في نهر الفرات، وضرورة منع الأطفال من السباحة فيه، نظراً لخطورته الشديدة، بسبب شدة التيارات المائية بعد ارتفاع منسوب مياه النهر.

ودعت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور في وقت سابق اليوم، الأهالي إلى عدم الاقتراب من سرير نهر‌‏ الفرات نهائياً، وعدم السباحة أو ‏النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر، حيث شهد منسوب المياه في النهر ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام ‏الماضية.