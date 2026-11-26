ريف دمشق-سانا‏

نظم المجلس المحلي في مدينة دوما ومؤسسة حقوق الطفل، الأربعاء، فعاليةً توعوية ‏تفاعلية، بمشاركة نحو 1500 طفل من بينهم أيتام وذوو إعاقة، بعنوان “لأجل من ‏غابوا.. نبني مستقبل من بقوا”، وذلك بهدف تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم ‏ومسؤولياتهم، وتنمية مهاراتهم، والتعريف بالمهام والأدوار التي تُسهم في إعدادهم لبناء ‏المستقبل.‏

وتضمنت الفعالية التي أُقيمت في إحدى صالات المدينة بريف دمشق بمناسبة اليوم ‏العالمي للطفل، أركاناً تفاعلية وتوعوية وتعليمية متنوعة وسط إقبالٍ وتفاعلٍ كبيرين، ‏أتاحت للأطفال التعرف على طبيعة عمل المؤسسات ومهامها، من خلال أنشطة ‏ومسابقات وتجارب تفاعلية تعزز بناء شخصياتهم وتُسهم بتنمية قدراتهم.‏

صقل شخصية الطفل وتعريفه بحقوقه

أوضح عضو مجلس أمناء مؤسسة حقوق الطفل ومنظم الفعالية يحيى النشواتي في ‏تصريحٍ لمراسل سانا أن الفعالية تهدف إلى تعريف الأطفال بالمهام والحقوق ‏والمسؤوليات المستقبلية، والمساهمة في بناء شخصياتهم وتكوينها، وهي الأهداف التي ‏ترمي إليها المؤسسة وتسعى لتوسيعها، إذ كانت نظمت ذات الفعالية قبل يومين في ‏داريا، وتستعد لإقامتها غداً في المكتبة الوطنية.‏

وبالنسبة لأركان الفعالية لفت النشواتي إلى أنها ركزت على توعية الأطفال بأدوارهم ‏ومسؤولياتهم، ومساعدتهم على تطوير أحلامهم وتوسيع آفاقهم ليكونوا بناة المستقبل، ‏إضافةً للعمل على التوعية بحقوق الطفل وحمايته وضمان مستقبل آمن له.‏

الاهتمام بالطفل وحمايته

من جهته، نوه رئيس المجلس المحلي في مدينة دوما المهندس محمد طه بدور ‏الفعالية في إدخال الفرح والسعادة إلى قلوب الأطفال وخاصةً منهم الأيتام وذوي ‏الإعاقة، وذلك عبر دمجهم جميعاً مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة في الأنشطة التفاعلية ‏المختلفة، والتعريف بحقوقهم وواجباتهم، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في الاهتمام ‏بالطفل وتوعيته منذ الصغر لأنه أساس المجتمع وركيزة بنائه.‏

وفي ركن الدفاع المدني، أوضح مدير مركز عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة ‏دوما بسام حمد أن المشاركة هدفت إلى تعريف الأطفال بالمخاطر التي قد يتعرضون ‏لها، وطرق حماية أنفسهم منها، ولاسيما الحرائق ومخاطر عبور الشوارع والأجسام ‏الغريبة، مؤكداً أهمية الأنشطة التوعوية في تعزيز سلوكيات السلامة لديهم.‏

أنشطة تفاعلية تعزز دمج الأطفال

بدورها، لفتت مترجمة الصم بروضة البيان لذوي الإعاقة في دوما ولاء حمدان إلى أن ‏الفعالية حققت نجاحاً ملحوظاً وشهدت تفاعلاً كبيراً بين الأطفال الصم وأقرانهم، ‏وتضمنت أنشطةً تعليمية وتوعوية متنوعة أتاحت للجميع المشاركة والتفاعل.‏

وعبّر عددٌ من الأطفال المشاركين عن سعادتهم بالأنشطة حيث وصفت الطالبة لين ‏الحوري الفعالية بالجميلة والممتعة، فيما أشارت الطالبة ليان الواوية إلى استمتاعها ‏بالمسابقات والأنشطة الترفيهية التي تضمنتها.‏

وتندرج هذه الفعالية ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأطفال، وتعزيز مشاركتهم في ‏الأنشطة ‏المجتمعية، إذ تشكل الفعاليات الموجهة للأطفال مساحةً لتعزيز مشاركتهم ‏ودمجهم في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وترسيخ الوعي بحقوقهم، بما يُسهم في ‏توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم وبناء مستقبلهم.‏