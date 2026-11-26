ريف دمشق-سانا
نظم المجلس المحلي في مدينة دوما ومؤسسة حقوق الطفل، الأربعاء، فعاليةً توعوية تفاعلية، بمشاركة نحو 1500 طفل من بينهم أيتام وذوو إعاقة، بعنوان “لأجل من غابوا.. نبني مستقبل من بقوا”، وذلك بهدف تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتنمية مهاراتهم، والتعريف بالمهام والأدوار التي تُسهم في إعدادهم لبناء المستقبل.
وتضمنت الفعالية التي أُقيمت في إحدى صالات المدينة بريف دمشق بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أركاناً تفاعلية وتوعوية وتعليمية متنوعة وسط إقبالٍ وتفاعلٍ كبيرين، أتاحت للأطفال التعرف على طبيعة عمل المؤسسات ومهامها، من خلال أنشطة ومسابقات وتجارب تفاعلية تعزز بناء شخصياتهم وتُسهم بتنمية قدراتهم.
صقل شخصية الطفل وتعريفه بحقوقه
أوضح عضو مجلس أمناء مؤسسة حقوق الطفل ومنظم الفعالية يحيى النشواتي في تصريحٍ لمراسل سانا أن الفعالية تهدف إلى تعريف الأطفال بالمهام والحقوق والمسؤوليات المستقبلية، والمساهمة في بناء شخصياتهم وتكوينها، وهي الأهداف التي ترمي إليها المؤسسة وتسعى لتوسيعها، إذ كانت نظمت ذات الفعالية قبل يومين في داريا، وتستعد لإقامتها غداً في المكتبة الوطنية.
وبالنسبة لأركان الفعالية لفت النشواتي إلى أنها ركزت على توعية الأطفال بأدوارهم ومسؤولياتهم، ومساعدتهم على تطوير أحلامهم وتوسيع آفاقهم ليكونوا بناة المستقبل، إضافةً للعمل على التوعية بحقوق الطفل وحمايته وضمان مستقبل آمن له.
الاهتمام بالطفل وحمايته
من جهته، نوه رئيس المجلس المحلي في مدينة دوما المهندس محمد طه بدور الفعالية في إدخال الفرح والسعادة إلى قلوب الأطفال وخاصةً منهم الأيتام وذوي الإعاقة، وذلك عبر دمجهم جميعاً مع أقرانهم غير ذوي الإعاقة في الأنشطة التفاعلية المختلفة، والتعريف بحقوقهم وواجباتهم، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في الاهتمام بالطفل وتوعيته منذ الصغر لأنه أساس المجتمع وركيزة بنائه.
وفي ركن الدفاع المدني، أوضح مدير مركز عمليات الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دوما بسام حمد أن المشاركة هدفت إلى تعريف الأطفال بالمخاطر التي قد يتعرضون لها، وطرق حماية أنفسهم منها، ولاسيما الحرائق ومخاطر عبور الشوارع والأجسام الغريبة، مؤكداً أهمية الأنشطة التوعوية في تعزيز سلوكيات السلامة لديهم.
أنشطة تفاعلية تعزز دمج الأطفال
بدورها، لفتت مترجمة الصم بروضة البيان لذوي الإعاقة في دوما ولاء حمدان إلى أن الفعالية حققت نجاحاً ملحوظاً وشهدت تفاعلاً كبيراً بين الأطفال الصم وأقرانهم، وتضمنت أنشطةً تعليمية وتوعوية متنوعة أتاحت للجميع المشاركة والتفاعل.
وعبّر عددٌ من الأطفال المشاركين عن سعادتهم بالأنشطة حيث وصفت الطالبة لين الحوري الفعالية بالجميلة والممتعة، فيما أشارت الطالبة ليان الواوية إلى استمتاعها بالمسابقات والأنشطة الترفيهية التي تضمنتها.
وتندرج هذه الفعالية ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأطفال، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، إذ تشكل الفعاليات الموجهة للأطفال مساحةً لتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وترسيخ الوعي بحقوقهم، بما يُسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم وبناء مستقبلهم.