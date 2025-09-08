الحرارة إلى انخفاضٍ وفرصة لهطل أمطارٍ في الساحل السوري

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض في بعض المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة تكون أعلى من معدلاتها، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً غائماً جزئياً على المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى وصحواً في باقي المناطق، مع فرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والجنوبية.

ليلاً، يكون الجو لطيفاً إلى مائلٍ للبرودة، وبارداً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً، واحتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون الشرقي خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية والشمالية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً.. تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في كافة المناطق، والجو صيفي عادي غائم جزئياً على المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى وصحو في باقي المناطق، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المنطقة الساحلية، وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والجنوبية، بينما ليلاً يكون الجو لطيفاً إلى مائل للبرودة، وبارداً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً واحتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والساحلية والمرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

 الإثنينالثلاثاءالأربعاء
دمشق32 /1731 /1832 /17      
القنيطرة28 /1627 /1628 /15
درعا31 /1831 /1832 /16 
السويداء27 /1628 /1629 /17
حمص31 /2031 /1932 /20
حماة33 /1933 /1935 /20
الحسكة38 /2236 /2337 /22 
اللاذقية29 /2430 /2331 /24
طرطوس30 /2230 /2332 /23
حلب34 /2033 /2035 /21
إدلب32 /1932 /1934 /21  
دير الزور36 /2235 /2336 /24
الرقة34 /2034 /2134 /22
