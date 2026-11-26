إسطنبول-سانا‏

توقع وزير التجارة التركي عمر بولاط أن يتجاوز حجم اقتصاد الحلال العالمي 3.5 تريليونات ‏دولار بحلول نهاية عام 2029، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع واتساع ‏مجالاته.‏

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وقال بولاط، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، خلال افتتاح القمة العالمية الثانية عشرة للحلال ‏ومعرض «حلال إكسبو 2026» للتجارة الدولية في مركز إسطنبول للمعارض: إن حجم ‏الاستهلاك في اقتصاد الحلال العالمي، الذي يشمل قطاعات الغذاء والسياحة والمنسوجات ‏والأدوية ومستحضرات التجميل والإعلام والترفيه، ارتفع بنسبة 7 بالمئة خلال عام 2024، ‏ليصل إلى 2.6 تريليون دولار.‏

وأوضح الوزير التركي أن المنتجات الغذائية استحوذت على 1.5 تريليون دولار من هذا ‏الحجم، فيما بلغ حجم قطاع التمويل الإسلامي نحو 6 تريليونات دولار.‏

التعاون التجاري ومعايير الحلال

أشار بولاط إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في ظل النزاعات والتوترات الجيوسياسية والتباطؤ ‏الاقتصادي العالمي وتصاعد السياسات الحمائية في التجارة الدولية، لافتاً إلى استمرار الجهود ‏الرامية إلى تطوير معايير مشتركة بين مؤسسات اعتماد الحلال في العالم الإسلامي، وتعزيز ‏التعاون بينها وجمعها تحت مظلة مؤسسية موحدة.‏

وبين أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يناهز ‌‏10 تريليونات دولار، فيما يبلغ إجمالي تجارتها البينية نحو 979 مليار دولار.‏

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وأشار وزير التجارة التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الإسلامية بلغ ‌‏136.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ووصل إلى 122.8 مليار دولار في الأشهر العشرة ‏الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.‏

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وتقام القمة برعاية الرئاسة التركية، وبالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ‏التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة المقاييس الحلال التركيتين.‏

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وستُقام في إطار القمة فعاليات مثل معرض “‏ETHEXPO”، وبرامج لقاءات مباشرة بين ‏الشركات (‏B2B‏)، ومنتديات أعمال البلدان، وقمة البائع العالمي (‏Global Seller ‎Summit‏)، التي ستسهم في اقتصاد تركيا وتفتح أبواباً لفرص تعاون جديدة.‏