إسطنبول-سانا
توقع وزير التجارة التركي عمر بولاط أن يتجاوز حجم اقتصاد الحلال العالمي 3.5 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2029، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده هذا القطاع واتساع مجالاته.
وقال بولاط، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، خلال افتتاح القمة العالمية الثانية عشرة للحلال ومعرض «حلال إكسبو 2026» للتجارة الدولية في مركز إسطنبول للمعارض: إن حجم الاستهلاك في اقتصاد الحلال العالمي، الذي يشمل قطاعات الغذاء والسياحة والمنسوجات والأدوية ومستحضرات التجميل والإعلام والترفيه، ارتفع بنسبة 7 بالمئة خلال عام 2024، ليصل إلى 2.6 تريليون دولار.
وأوضح الوزير التركي أن المنتجات الغذائية استحوذت على 1.5 تريليون دولار من هذا الحجم، فيما بلغ حجم قطاع التمويل الإسلامي نحو 6 تريليونات دولار.
التعاون التجاري ومعايير الحلال
أشار بولاط إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في ظل النزاعات والتوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي العالمي وتصاعد السياسات الحمائية في التجارة الدولية، لافتاً إلى استمرار الجهود الرامية إلى تطوير معايير مشتركة بين مؤسسات اعتماد الحلال في العالم الإسلامي، وتعزيز التعاون بينها وجمعها تحت مظلة مؤسسية موحدة.
وبين أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يناهز 10 تريليونات دولار، فيما يبلغ إجمالي تجارتها البينية نحو 979 مليار دولار.
وأشار وزير التجارة التركي إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الإسلامية بلغ 136.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ووصل إلى 122.8 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتقام القمة برعاية الرئاسة التركية، وبالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة وهيئة المقاييس الحلال التركيتين.
وستُقام في إطار القمة فعاليات مثل معرض “ETHEXPO”، وبرامج لقاءات مباشرة بين الشركات (B2B)، ومنتديات أعمال البلدان، وقمة البائع العالمي (Global Seller Summit)، التي ستسهم في اقتصاد تركيا وتفتح أبواباً لفرص تعاون جديدة.