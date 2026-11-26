الحسكة-سانا

أدان محافظ الحسكة نور الدين أحمد الاعتداء الإرهابي الذي نفذه عنصران من تنظيم داعش الإرهابي، واستهدف قوات الأمن في المحافظة مساء اليوم.

وأشار المحافظ عبر منصة إكس إلى أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل المهاجمين، واستشهاد اثنين من عناصر قوات الأمن، وإصابة خمسة آخرين.

وأكد المحافظ أن أمن الحسكة واستقرارها مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة الإرهاب تتطلب تضافر جهود الجميع، متقدماً بأحرّ التعازي لأسر الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي شنّ مساء اليوم الأربعاء هجوماً على أحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية ‌‏في حي المشيرفة غرب مدينة الحسكة باستخدام أربع دراجات نارية، حيث أقدم أحد المهاجمين على تفجير نفسه عند مدخل المقر، ما أسفر عن استشهاد ‌‏عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين.‏