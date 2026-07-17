المؤسسات الحكومية في المنصورة بريف الرقة تباشر مشاريع لتحسين الواقع الخدمي

الرقة-سانا

باشرت الجهات الحكومية في بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي، إعادة تفعيل الدوائر والمؤسسات العامة، بالتوازي مع تنفيذ وإعداد مشاريع خدمية في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والنظافة، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات الأهالي.

وأوضح مسؤول ناحية المنصورة عبد الرحمن الحاج عبد، في تصريح لمراسلة سانا، أن العمل بدأ منذ الأسبوع الماضي بإعادة تفعيل الدوائر الحكومية والتنسيق مع الجهات المدنية والأمنية، مبيناً أن مقر الناحية يعمل مؤقتاً من مبنى البلدية إلى حين استكمال تجهيز مقره الجديد، مشيراً إلى تفعيل مكتب الصلح، الذي أسهم في معالجة عدد من القضايا، داعياً إلى رفد الناحية بالتجهيزات اللازمة لاستكمال عملها وتقديم خدماتها للمواطنين.

مشاريع للمياه والكهرباء والنظافة

وبين أن الناحية تشرف على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، تشمل مد خطوط مياه باتجاه البادية، وإزالة المخالفات على الشبكة لضمان وصول المياه إلى المستفيدين، إضافة إلى إصلاح الأعطال الكهربائية، وتحسين خدمات النظافة بالتعاون مع مجلس البلدية.

بدوره، أوضح رئيس مجلس بلدية المنصورة سامر محمد أن المجلس يعمل وفق الإمكانات المتاحة لتحسين الخدمات الأساسية، لافتاً إلى رفع مقترحات لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الشوارع وترحيل الأنقاض وتحسين المظهر العام للبلدة.

وأشار محمد إلى أن محدودية الموارد المالية وملف دمج الموظفين يشكلان أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع وتوسيع نطاق الخدمات.

مطالب بتحسين شبكة المياه

من جهتهم، طالب عدد من أهالي المنصورة بالإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية، ولا سيما تحسين شبكة مياه الشرب، مشيرين إلى استمرار معاناة بعض الأحياء من ضعف وصول المياه، ما يضطر السكان إلى شرائها رغم قرب البلدة من نهر الفرات.

وتشهد المنصورة، منذ عودة مؤسسات الدولة إليها، جهوداً لإعادة تفعيل الدوائر الحكومية وتأهيل البنية التحتية وتحسين خدمات المياه والكهرباء والنظافة في البلدة والقرى التابعة لها.