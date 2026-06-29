قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على متظاهرين قرب ثكنة الجزيرة بريف درعا الغربي

photo 2026 06 28 19 54 38 1 قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على متظاهرين قرب ثكنة الجزيرة بريف درعا الغربي

درعا-سانا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة غربي قرية معرية بريف درعا الغربي اليوم الإثنين النار باتجاه شبان كانوا يستقلون دراجات نارية، ويشاركون في وقفة احتجاجية بالقرب من الثكنة، رفضاً لوجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن إطلاق النار جاء أثناء وجود المحتجين في محيط الثكنة دون أن ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات بين المتظاهرين، أو تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال تقدمت إلى موقع وقوف الشبان عقب انسحابهم، وأطلقت النار باتجاه الأحياء السكنية القريبة من المنطقة، دون معلومات عن وقوع إصابات.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس قرية عابدين ومحيطها بريف درعا الغربي بقذائف المدفعية ورشاشات الطيران المروحي، سبقتها توغلات متكررة في عدد من قرى وبلدات حوض اليرموك.

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