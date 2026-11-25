بغداد-سانا ‏

أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أن قطعات الجيش المنتشرة في محافظة ‏كركوك تنفذ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، والمتعلقة ‏بانتشار القوات ومسك المناطق المختلفة.‏

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الناطق الإعلامي باسم وزارة الدفاع، اللواء ‏يحيى رسول قوله: إن الوزارة مستعدة وجاهزة لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، ‏رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بشأن انتشار القطعات العسكرية ومسك ‏المناطق في جميع المحافظات، بما فيها كركوك.‏

وأضاف رسول أن القائد العام وجّه ألوية الاهتمام المشترك بقطع الطرق النيسمية ‏المحددة ضمن مسارات عمليات تهريب النفط.‏

وأكد أن قطعات الجيش العراقي الموجودة في محافظة كركوك تواصل تنفيذ الأوامر ‏والتوجيهات الصادرة إليها، مشدداً على جاهزية الوزارة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.‏

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أصدرت اليوم قراراً يؤكد صلاحية الحكومة ‏العراقية في نشر قواتها على الحدود الدولية، بما فيها حدود إقليم كردستان، والإشراف ‏على المؤسسات الحدودية، مع تأكيد الرقابة على حقول النفط والغاز.