بغداد-سانا
أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أن قطعات الجيش المنتشرة في محافظة كركوك تنفذ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة، والمتعلقة بانتشار القوات ومسك المناطق المختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الناطق الإعلامي باسم وزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول قوله: إن الوزارة مستعدة وجاهزة لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بشأن انتشار القطعات العسكرية ومسك المناطق في جميع المحافظات، بما فيها كركوك.
وأضاف رسول أن القائد العام وجّه ألوية الاهتمام المشترك بقطع الطرق النيسمية المحددة ضمن مسارات عمليات تهريب النفط.
وأكد أن قطعات الجيش العراقي الموجودة في محافظة كركوك تواصل تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة إليها، مشدداً على جاهزية الوزارة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أصدرت اليوم قراراً يؤكد صلاحية الحكومة العراقية في نشر قواتها على الحدود الدولية، بما فيها حدود إقليم كردستان، والإشراف على المؤسسات الحدودية، مع تأكيد الرقابة على حقول النفط والغاز.