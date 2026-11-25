دمشق-سانا

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء قراراً باعتماد النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري والتي أعدّتها الهيئة مع الأخذ بالاعتبار المعايير الدولية للتقييم الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير التقييم (IVSC)، بما يتوافق مع السوق العقارية السورية.

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام أن الوزير برنية أكد أهمية تطوير مهنة التقييم العقاري، باعتبارها جزءاً من الجهود الجارية للارتقاء بتنظيم المهن المالية في سوريا، بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة والمعايير الدولية ذات العلاقة، ويعزز النزاهة والشفافية والمساءلة وترسيخ الحوكمة السليمة.

ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي لمعايير التقييم العقاري عبر الرابط التالي:

https://docs.mof.gov.sy/real_estate_appraisal_2026.pdf

ويُعد التقييم العقاري مهنة متخصصة تهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للعقارات لأغراض متعددة، ويسهم في ضبط السوق العقارية ودعم صناعة التمويل العقاري، فضلاً عن دوره في تشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيانات دقيقة وموضوعية حول الأصول العقارية.