حملة وقائية لمكافحة الليشمانيا بريف الرقة الشمالي

الرقة-سانا

أطلق مجلس بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي حملة وقائية لمكافحة ذبابة الرمل الناقلة لمرض الليشمانيا، بالتنسيق مع منظمة كونسير العالمية والأمانة العامة لمحافظة الرقة، بهدف الحد من انتشار المرض مع حلول فصل الصيف.

وأوضح عضو لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث في مجلس بلدة حزيمة جمعة محمد الفارس لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الحملة بدأت ميدانياً منذ يوم أمس، وتستمر 15 يوماً، مستهدفة بلدة حزيمة وقرى تل السمن الشمالي والجنوبي والطويلعة ومزرعة الوحدة وأبو شارب والجربوع والبوزكي والحتاش والكدرو.

وأشار الفارس إلى أن الحملة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية بعد ورود معلومات عن وجود إصابات في بعض المناطق المجاورة، لافتاً إلى أن فرق العمل تضم كوادر للتوعية المجتمعية إلى جانب فرق الرش والمكافحة التي تستهدف المواقع المحتملة لتكاثر ذبابة الرمل.

وأوضح أن الحملة تركز على رفع مستوى الوعي لدى الأهالي حول مخاطر المرض وسبل الوقاية منه، إلى جانب تنفيذ أعمال المكافحة الميدانية في القرى المستهدفة.

من جانبه بين رئيس مركز حزيمة الصحي الدكتور بركات الشعيب أن مرض الليشمانيا لا يزال منتشراً في عدد من مناطق الريف الشمالي لمحافظة الرقة، ولا سيما في الهيشة والخنيز وتل السمن والقالطة، موضحاً أن المركز كان يستقبل أعداداً كبيرة من المصابين ويقدم خدمات التشخيص والعلاج قبل توقف الدعم الدوائي المخصص للمرض منذ أكثر من عام.

وأشار الشعيب إلى أن المركز سجل خلال فترة توفر العلاج نحو 500 حالة، لافتاً إلى أن المرضى الذين يراجعون المركز حالياً يتم تحويلهم إلى مدينة الرقة لتلقي العلاج بسبب عدم توفر الأدوية الخاصة بالليشمانيا.

وأكد أن الحملات الوقائية والتوعوية تشكل خطوة مهمة للحد من انتشار المرض، داعياً إلى تعزيز برامج المكافحة وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة للمصابين في المناطق الريفية.

ويُعد الليشمانيا من الأمراض الطفيلية التي تنتقل إلى الإنسان عبر لسعة ذبابة الرمل المصابة، وتظهر أعراضه غالباً على شكل آفات وتقرحات جلدية تتطلب التشخيص والعلاج المبكر.

وتأتي الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والصحية في ريف الرقة الشمالي والحد من انتشار الأمراض الموسمية وتحسين الواقع الصحي في المنطقة.