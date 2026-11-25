واشنطن-سانا

فجّر الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء مخزوناً ضخماً من المتفجرات السامة في بلدة زراعية صغيرة بولاية أيوا، بعدما تعذّر نقلها إلى مكان أكثر أماناً بسبب خطر انفجارها، بينما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود الجيش “التي تجاوزت التوقعات للحد من التداعيات”.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن قائد العملية اللواء إريك شيرلي أكد خلال مؤتمر صحفي عقب التفجير، نجاح تدمير كامل الكمية، وهي 68 برميلاً من “أزيد الرصاص”، مشيراً إلى عدم وقوع انفجارات ثانوية أو أضرار في البنية التحتية.

وقال الرئيس الأمريكي عبر منصة “تروث سوشال”: إن “التقارير الأولية الواردة من ولاية أيوا تشير إلى أن جهود الجيش للحد من التداعيات تجاوزت التوقعات بكثير”.

بدورها، أفادت أجهزة مراقبة الهواء التابعة لوكالة حماية البيئة الأمريكية بعدم رصد أي رصاص في الهواء المحيط بالمصنع.

وأثارت العملية مخاوف بشأن تداعياتها الصحية والبيئية المحتملة، نتيجة انتشار غبار الرصاص، ولا سيما في المناطق المحيطة بموقع التفجير، فيما اتخذ الجيش إجراءات للحد من انتشار الملوثات، شملت استخدام مواد مخصصة لاحتواء الغبار ورشّ الموقع بالمياه.

وكانت محكمة استئناف اتحادية أمريكية علّقت في 21 تشرين الثاني الجاري تصريحاً يسمح للجيش بتفجير عدة أطنان من مادة أزيد الرصاص في ولاية “أيوا”، استجابة لطلب تقدمت به مجموعات بيئية طالبت بمراجعة خطة التخلص منها.

وحذرت المجموعات حينها من التداعيات الصحية والبيئية واحتمال انتشار جزيئات الرصاص في الهواء وترسبها في التربة.