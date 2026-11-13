الرقابة والتحصين والحجر البيطري.. ركائز حماية الثروة الحيوانية في سوريا

دمشق-سانا
تتكامل إجراءات حماية الثروة الحيوانية في سوريا بين تحصين القطعان ضد الأمراض الوبائية، ومراقبة جودة اللقاحات والأدوية البيطرية، وتطبيق شروط الحجر الصحي على الحيوانات المعدّة للتصدير، في إطار جهود تستهدف الحد من المخاطر الصحية، والحفاظ على الإنتاج الحيواني، وتعزيز فرص تسويق المنتجات وفتح أسواق خارجية أمامها.
نقيب الأطباء البيطريين في سوريا حسين البلان، أكد لـ سانا، استمرار برامج التحصين البيطري وفق البرنامج المعتمد، من خلال الأطباء البيطريين والمراقبين العاملين في الوحدات الإرشادية والريفية، بهدف إيصال اللقاحات إلى القطعان والحد من انتشار الأمراض الحيوانية.
وأوضح البلان أن الحملات تشمل التحصين ضد الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي لدى الأبقار، مشدداً على أهمية استمرار هذه البرامج في حماية الثروة الحيوانية والحد من المخاطر الصحية التي تهدد القطعان.
الرقابة وضبط المخالفات
وفي إطار ضبط سوق الأدوية واللقاحات البيطرية، بيّن البلان أن نقابة الأطباء البيطريين تتولى وضع لصاقتها الخاصة على اللقاحات المستوردة وفق الأصول، بما يتيح تمييز المنتجات النظامية عن تلك التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية.
وأشار الى أن النقابة تشارك في الجولات الرقابية التي تنفذها الضابطة العدلية التابعة لوزارة الزراعة، وتُتخذ خلالها الإجراءات القانونية بحق المستودعات ومكاتب الخدمات والعيادات البيطرية التي تضبط لديها لقاحات أو أدوية لا تحمل اللصاقة المعتمدة من النقابة.
وفيما يتعلق بالتحقق من جودة هذه اللقاحات، ذكر البلان أنه لا تتوافر حالياً اختبارات مخبرية محلية للقاحات البيطرية، ما يجعل الوثائق الرسمية المقدمة من المستوردين، والمتضمنة تسجيل المنتجات والشركات المصنعة وإخضاع الأصناف المستوردة للاختبارات والتحاليل في بلد المنشأ، أساساً للتحقق من مطابقتها للمتطلبات المعتمدة.
وأضاف أن التحقق من تسجيل اللقاحات لدى الشركات المعنية في الدول المرتبطة مع سوريا باتفاقيات مواءمة، يترافق مع استمرار مراقبة هذه المنتجات في الأسواق المحلية ومتابعة جودتها وأدائها بعد استيرادها.
الحجر البيطري.. شرط للتصدير
ولا تقتصر إجراءات حماية الثروة الحيوانية على التحصين والرقابة داخل الأسواق المحلية، بل تمتد إلى القطعان المعدّة للتصدير، من خلال برنامج خاص للتحصين وإجراءات الحجر البيطري.
وأوضح البلان أن هذه القطعان تخضع لإشراف أطباء بيطريين بموجب عقود رسمية، يتولون متابعة حالتها الصحية قبل التصدير والتأكد من حصولها على اللقاحات المطلوبة، واستكمال الاختبارات والإجراءات الصحية التي تحددها الدول المستوردة، بما يضمن مطابقتها للشروط البيطرية المعتمدة.
نقص اللقاحات وخيارات الاستيراد
أشار البلان إلى وجود نقص في بعض الأصناف، ولا سيما اللقاحات المخصصة للخيول والحيوانات الأليفة، مبيناً أن الكميات والأصناف المتاحة لا تلبي احتياجات القطاع بشكل كامل.
واعتبر البلان أن قرار المواءمة بين وزارة الزراعة السورية والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية يمثل خطوة إيجابية لتوسيع خيارات تأمين المستحضرات البيطرية، حيث يتيح خيارات أوسع لاستيراد اللقاحات والأدوية البيطرية والاستفادة من تنوع المنتجات في الأسواق.
ولفت إلى أن السعودية تعتمد معايير صارمة في استخدام الأدوية واللقاحات البيطرية، وتتوفر لديها أصناف ذات منشأ أوروبي ودولي، معرباً عن أمله في أن يسهم قرار المواءمة في تحسين جودة المنتجات المستوردة وتنوعها، وينعكس إيجاباً على أداء المعامل المحلية المنتجة للأدوية البيطرية وجودة إنتاجها.