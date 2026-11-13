الرقابة والتحصين والحجر البيطري.. ركائز حماية الثروة الحيوانية في سوريا

دمشق-سانا‏

تتكامل إجراءات حماية الثروة الحيوانية في سوريا بين تحصين القطعان ضد الأمراض ‏الوبائية، ومراقبة جودة اللقاحات والأدوية البيطرية، وتطبيق شروط الحجر الصحي ‏على الحيوانات المعدّة للتصدير، في إطار جهود تستهدف الحد من المخاطر الصحية، ‏والحفاظ على الإنتاج الحيواني، وتعزيز فرص تسويق المنتجات وفتح أسواق خارجية ‏أمامها.‏

نقيب الأطباء البيطريين في سوريا حسين البلان، أكد لـ سانا، استمرار برامج التحصين ‏البيطري وفق البرنامج المعتمد، من خلال الأطباء البيطريين والمراقبين العاملين في ‏الوحدات الإرشادية والريفية، بهدف إيصال اللقاحات إلى القطعان والحد من انتشار ‏الأمراض الحيوانية.‏

وأوضح البلان أن الحملات تشمل التحصين ضد الحمى القلاعية والتهاب الجلد ‏العقدي لدى الأبقار، مشدداً على أهمية استمرار هذه البرامج في حماية الثروة الحيوانية ‏والحد من المخاطر الصحية التي تهدد القطعان.‏

الرقابة وضبط المخالفات ‏

وفي إطار ضبط سوق الأدوية واللقاحات البيطرية، بيّن البلان أن نقابة الأطباء ‏البيطريين تتولى وضع لصاقتها الخاصة على اللقاحات المستوردة وفق الأصول، بما ‏يتيح تمييز المنتجات النظامية عن تلك التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية.‏

وأشار الى أن النقابة تشارك في الجولات الرقابية التي تنفذها الضابطة العدلية التابعة ‏لوزارة الزراعة، وتُتخذ خلالها الإجراءات القانونية بحق المستودعات ومكاتب الخدمات ‏والعيادات البيطرية التي تضبط لديها لقاحات أو أدوية لا تحمل اللصاقة المعتمدة من ‏النقابة.‏

وفيما يتعلق بالتحقق من جودة هذه اللقاحات، ذكر البلان أنه لا تتوافر حالياً اختبارات ‏مخبرية محلية للقاحات البيطرية، ما يجعل الوثائق الرسمية المقدمة من المستوردين، ‏والمتضمنة تسجيل المنتجات والشركات المصنعة وإخضاع الأصناف المستوردة ‏للاختبارات والتحاليل في بلد المنشأ، أساساً للتحقق من مطابقتها للمتطلبات المعتمدة.‏

وأضاف أن التحقق من تسجيل اللقاحات لدى الشركات المعنية في الدول المرتبطة مع ‏سوريا باتفاقيات مواءمة، يترافق مع استمرار مراقبة هذه المنتجات في الأسواق المحلية ‏ومتابعة جودتها وأدائها بعد استيرادها.‏

الحجر البيطري.. شرط للتصدير

ولا تقتصر إجراءات حماية الثروة الحيوانية على التحصين والرقابة داخل الأسواق ‏المحلية، بل تمتد إلى القطعان المعدّة للتصدير، من خلال برنامج خاص للتحصين ‏وإجراءات الحجر البيطري.‏

وأوضح البلان أن هذه القطعان تخضع لإشراف أطباء بيطريين بموجب عقود رسمية، ‏يتولون متابعة حالتها الصحية قبل التصدير والتأكد من حصولها على اللقاحات ‏المطلوبة، واستكمال الاختبارات والإجراءات الصحية التي تحددها الدول المستوردة، بما ‏يضمن مطابقتها للشروط البيطرية المعتمدة.‏

نقص اللقاحات وخيارات الاستيراد

أشار البلان إلى وجود نقص في بعض الأصناف، ولا سيما اللقاحات المخصصة ‏للخيول والحيوانات الأليفة، مبيناً أن الكميات والأصناف المتاحة لا تلبي احتياجات ‏القطاع بشكل كامل.‏

واعتبر البلان أن قرار المواءمة بين وزارة الزراعة السورية والجهات المعنية في المملكة ‏العربية السعودية والجمهورية التركية يمثل خطوة إيجابية لتوسيع خيارات تأمين ‏المستحضرات البيطرية، حيث يتيح خيارات أوسع لاستيراد اللقاحات والأدوية البيطرية ‏والاستفادة من تنوع المنتجات في الأسواق.‏

ولفت إلى أن السعودية تعتمد معايير صارمة في استخدام الأدوية واللقاحات البيطرية، ‏وتتوفر لديها أصناف ذات منشأ أوروبي ودولي، معرباً عن أمله في أن يسهم قرار ‏المواءمة في تحسين جودة المنتجات المستوردة وتنوعها، وينعكس إيجاباً على أداء ‏المعامل المحلية المنتجة للأدوية البيطرية وجودة إنتاجها.‏