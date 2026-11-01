الموارد المائية بالرقة ‌‏تباشر تعزيل المصارف الزراعية في وادي الفيض استعداداً ‏للأمطار

الرقة-سانا
بدأت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة اليوم الأحد، أعمال تعزيل المصارف الزراعية في منطقة وادي الفيض بالريف الغربي، وذلك بهدف تحسين كفاءة تصريف مياه السيول والحد من مخاطر تجمع المياه وغمر الأراضي الزراعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والاستجابة الطارئة استعداداً لفصل الشتاء.
وأوضح مدير المديرية أحمد العجاجي في تصريحٍ لمراسل سانا، أن هذه الأعمال تأتي عقب تشكيل غرفة العمليات المركزية التي شكلتها المديرية وورشة العمل الميدانية المدعمة بالآليات الهندسية، من بينها البواكر والقلابات، لمتابعة الاختناقات في المصارف وإزالة العوائق التي تعترض مجاري المياه، ولا سيما في المناطق التي شهدت فيضانات وغمراً للأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، للعمل على معالجة الاختناقات وفتح المجاري المائية.
وبالنسبة لأهمية التعزيل في وادي الفيض بين العجاجي أنه يُعد من المناطق التي تتعرض بشكلٍ متكرر لغمر الأراضي الزراعية نتيجة السيول، إذ إن طوله يبلغ نحو 30 كيلومتراً، بينما تصل أطوال المصارف الثانوية التي تصبُ فيه إلى نحو 50 كيلومتراً.
وأوضح أن الآليات تعمل على إغلاق الفتحات العشوائية على ضفتي وادي الفيض وتسليك الاختناقات الموجودة فيه، وفي المصارف الثانوية المتصلة به، كما أن الورش والآليات تعمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المطلوبة، ورفع جاهزية شبكة التصريف لمواجهة الهطولات المطرية المتوقعة.
تضرر نحو 2000 هكتار من أراضي وادي الفيض
من جهته، أكد مدير الزراعة في محافظة الرقة محمد الأحمد، أن المتابعة الميدانية للأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة أظهرت تضرر نحو 2000 هكتار من الأراضي الزراعية في منطقة وادي الفيض، تضم محاصيل القطن والذرة الصفراء.
وبيّن الأحمد أن مديرية الزراعة ستعمل على تقييم الأضرار على أرض الواقع، وإعداد تقريرٍ لرفعه إلى وزارة الزراعة، بهدف متابعة إمكانية تقديم الدعم اللازم للمزارعين المتضررين، بالتنسيق مع مديريتي الموارد المائية والخدمات الفنية والجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحد من تكرار الأضرار خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي أعمال تعزيل المصارف الزراعية في إطار الاستجابة الميدانية وحالة الاستنفار والجاهزية على مدار الساعة، من قبل كوادر مديرية الموارد المائية في الرقة، حيث استجابت للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض أول أمس، بينما تواصل عملها للحد من آثار السيول والفيضانات، وتخفيف آثارها المحتملة، وتحسين تصريف المياه وحماية الأراضي والمحاصيل الزراعية، بما يعزز الاستعداد لمواجهة الهطولات المطرية خلال فصل الشتاء.
ويُعد وادي الفيض أحد الأودية ومصارف المياه الرئيسية في محافظة الرقة شمالي سوريا، وأحد أكبر مصارف المياه في الريف الغربي للمحافظة، ويخدم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة.