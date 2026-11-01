الموارد المائية بالرقة ‌‏تباشر تعزيل المصارف الزراعية في وادي الفيض استعداداً ‏للأمطار

الرقة-سانا

بدأت مديرية الموارد المائية في محافظة الرقة اليوم الأحد، أعمال تعزيل المصارف ‏الزراعية في منطقة وادي الفيض بالريف الغربي، وذلك بهدف تحسين كفاءة تصريف ‏مياه السيول والحد من مخاطر تجمع المياه وغمر الأراضي الزراعية، ضمن ‏الإجراءات الاحترازية والاستجابة الطارئة استعداداً لفصل الشتاء.‏

وأوضح مدير المديرية أحمد العجاجي في تصريحٍ لمراسل سانا، أن هذه الأعمال تأتي ‏عقب تشكيل غرفة العمليات المركزية التي شكلتها المديرية وورشة العمل الميدانية ‏المدعمة بالآليات الهندسية، من بينها البواكر والقلابات، لمتابعة الاختناقات في ‏المصارف وإزالة العوائق التي تعترض مجاري المياه، ولا سيما في المناطق التي ‏شهدت فيضانات وغمراً للأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، للعمل على معالجة ‏الاختناقات وفتح المجاري المائية.‏

وبالنسبة لأهمية التعزيل في وادي الفيض بين العجاجي أنه يُعد من المناطق التي ‏تتعرض بشكلٍ متكرر لغمر الأراضي الزراعية نتيجة السيول، إذ إن طوله يبلغ نحو ‌‏30 كيلومتراً، بينما تصل أطوال المصارف الثانوية التي تصبُ فيه إلى نحو 50 ‏كيلومتراً.‏

وأوضح أن الآليات تعمل على إغلاق الفتحات العشوائية على ضفتي وادي الفيض ‏وتسليك الاختناقات الموجودة فيه، وفي المصارف الثانوية المتصلة به، كما أن الورش ‏والآليات تعمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المطلوبة، ورفع جاهزية شبكة ‏التصريف لمواجهة الهطولات المطرية المتوقعة.‏

تضرر نحو 2000 هكتار من أراضي وادي الفيض

من جهته، أكد مدير الزراعة في محافظة الرقة محمد الأحمد، أن المتابعة الميدانية ‏للأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة أظهرت تضرر نحو 2000 هكتار من ‏الأراضي الزراعية في منطقة وادي الفيض، تضم محاصيل القطن والذرة الصفراء.‏

وبيّن الأحمد أن مديرية الزراعة ستعمل على تقييم الأضرار على أرض الواقع، وإعداد ‏تقريرٍ لرفعه إلى وزارة الزراعة، بهدف متابعة إمكانية تقديم الدعم اللازم للمزارعين ‏المتضررين، بالتنسيق مع مديريتي الموارد المائية والخدمات الفنية والجهات المعنية، ‏لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحد من تكرار الأضرار خلال المرحلة المقبلة.‏

وتأتي أعمال تعزيل المصارف الزراعية في إطار الاستجابة الميدانية وحالة الاستنفار ‏والجاهزية على مدار الساعة، من قبل كوادر مديرية الموارد المائية في الرقة، حيث ‏استجابت للفيضانات والسيول في الكسرات ووادي الفيض أول أمس، بينما تواصل ‏عملها للحد من آثار السيول والفيضانات، وتخفيف آثارها المحتملة، وتحسين تصريف ‏المياه وحماية الأراضي والمحاصيل الزراعية، بما يعزز الاستعداد لمواجهة الهطولات ‏المطرية خلال فصل الشتاء.‏

ويُعد وادي الفيض أحد الأودية ومصارف المياه الرئيسية في محافظة الرقة شمالي ‏سوريا، وأحد أكبر مصارف المياه في الريف الغربي للمحافظة، ويخدم مساحات ‏شاسعة من الأراضي الزراعية في المنطقة.‏