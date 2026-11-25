دمشق-سانا
التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بحضور عدد من الضباط، الملحقَ العسكري في سفارة جمهورية الصين الشعبية بدمشق، العميد تشنغ يوتشونغ، والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان خلال اللقاء اليوم الأربعاء العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون العسكري بين البلدين.
وكان اللواء أبو قصرة، التقى في الثاني عشر من الشهر الحالي وفداً من الجيش الأمريكي على رأسه الأدميرال البحري ليام إم. هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية، والتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.