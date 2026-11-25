دمشق-سانا

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التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة بحضور عدد ‏من ‏الضباط، الملحقَ العسكري في سفارة جمهورية الصين ‏الشعبية ‏بدمشق، العميد تشنغ يوتشونغ، والوفد المرافق له.‏

‏وبحث الجانبان خلال اللقاء اليوم الأربعاء العلاقات الثنائية وسبل ‏تطوير ‏التعاون العسكري بين البلدين.‏

وكان اللواء أبو قصرة، التقى في الثاني عشر من الشهر الحالي ‏وفداً من الجيش الأمريكي على رأسه الأدميرال البحري ليام إم. ‏هولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب، وجرى ‏خلال اللقاء بحث آخر التطورات الإقليمية، والتنسيق بين البلدين ‏في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.‏