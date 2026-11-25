دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، عن افتتاح مركز جديد لتقديم الامتحان الطبي الموحد في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد نفاد المقاعد المخصصة في المركز السابق بالقاهرة.
وأوضحت الهيئة في إعلان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن موقع المركز الجديد يقع في “مصر الشرقية”، داعيةً المتقدمين الراغبين في نقل مراكزهم الامتحانية إلى التواصل معها عبر رسائل الصفحة (Messenger).
ووفقاً للهيئة، يمكن للراغبين بالتسجيل في الامتحان اختيار المركز الجديد ضمن خيارات مراكز التقديم، لافتةً إلى منح أولوية القبول للمسجلين في بداية فترة التقديم.
وأعلنت الهيئة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، عن مواعيد ومراكز إجراء الامتحان الطبي الموحد للدورة الثانية 2026، لطلاب السنة السادسة وخريجي كليات الطب البشري في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية، للراغبين باستكمال متطلبات التخرج، أو التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا، أو اختصاص وزارة الصحة.