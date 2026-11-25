‌‏دمشق-سانا

‌‏أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، عن افتتاح مركز ‏جديد لتقديم الامتحان الطبي الموحد في جمهورية مصر ‏العربية، وذلك بعد نفاد المقاعد المخصصة في المركز السابق ‏بالقاهرة.‏

‏

‏وأوضحت الهيئة في إعلان نشرته عبر قناتها على تلغرام ‏اليوم الأربعاء، أن موقع المركز الجديد يقع في “مصر ‏الشرقية”، داعيةً المتقدمين الراغبين في نقل مراكزهم ‏الامتحانية إلى التواصل معها عبر رسائل الصفحة ‌‏(‏Messenger‏).‏

‏

‏ووفقاً للهيئة، يمكن للراغبين بالتسجيل في الامتحان اختيار ‏المركز الجديد ضمن خيارات مراكز التقديم، لافتةً إلى منح ‏أولوية القبول للمسجلين في بداية فترة التقديم.‏

‏

‏وأعلنت الهيئة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، عن ‏مواعيد ومراكز إجراء الامتحان الطبي الموحد للدورة الثانية ‌‏2026، لطلاب السنة السادسة وخريجي كليات الطب البشري ‏في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير ‏السورية، للراغبين باستكمال متطلبات التخرج، أو التقدم إلى ‏مفاضلة الدراسات العليا، أو اختصاص وزارة الصحة.‏