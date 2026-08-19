سوريا تتسلم من لبنان اللواء السابق في جيش النظام البائد عادل عيسى المطلوب بقضايا قتل ‏وتعذيب

دمشق-سانا
تسلّمت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، من السلطات اللبنانية الضابط السابق في جيش النظام البائد، اللواء عادل عيسى، القائد السابق للفرقة /17/ وقائد القوات البرية في دير الزور حتى عام 2016، بعد توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز في لبنان.
وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على تلغرام، أنه جرى التنسيق لاسترداد عيسى بناءً على طلب من النائب العام للجمهورية، لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه عن قاضي التحقيق السابع، على خلفية اتهامه بجرائم القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصداً لأكثر من شخصين، والتعذيب المفضي إلى الموت، إضافة إلى جرائم اعتداء تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.
وأوضحت الوزارة أن القضية تُنظر أمام قاضي الإحالة الرابع في دمشق، تمهيداً للبت في إحالة عيسى إلى محكمة الجنايات بدمشق.