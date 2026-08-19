سوريا تتسلم من لبنان اللواء السابق في جيش النظام البائد عادل عيسى المطلوب بقضايا قتل ‏وتعذيب

وزارة الداخلية Copy 6 860x573 1 سوريا تتسلم من لبنان اللواء السابق في جيش النظام البائد عادل عيسى المطلوب بقضايا قتل ‏وتعذيب

دمشق-سانا‏

تسلّمت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، من السلطات اللبنانية الضابط السابق في جيش النظام ‏البائد، اللواء عادل عيسى، القائد السابق للفرقة /17/ وقائد القوات البرية في دير الزور حتى عام ‌‏2016، بعد توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام ‏التمييز في لبنان.‏

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على تلغرام، أنه جرى التنسيق لاسترداد عيسى بناءً ‏على طلب من النائب العام للجمهورية، لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه عن قاضي ‏التحقيق السابع، على خلفية اتهامه بجرائم القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصداً لأكثر ‏من شخصين، والتعذيب المفضي إلى الموت، إضافة إلى جرائم اعتداء تستهدف إثارة الحرب ‏الأهلية والاقتتال الطائفي.‏

وأوضحت الوزارة أن القضية تُنظر أمام قاضي الإحالة الرابع في دمشق، تمهيداً للبت في إحالة ‏عيسى إلى محكمة الجنايات بدمشق.‏

photo 2026 08 19 21 22 52 سوريا تتسلم من لبنان اللواء السابق في جيش النظام البائد عادل عيسى المطلوب بقضايا قتل ‏وتعذيب
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