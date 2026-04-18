إطلاق نار في مدينة الرقة يوقع قتيلاً وإصابة خطرة

الرقة-سانا

توفي شخص وأُصيب آخر بجروح خطرة جراء تعرضهما لإطلاق نار مساء اليوم الجمعة في مدينة الرقة.

وذكر مراسل سانا أن الحادثة وقعت في نزلة شارع مشفى الرقة الوطني غرب مركز المدينة، حيث أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار المباشر على الضحيتين.

وأضاف: إن أحد المصابين فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما نُقل الآخر إلى أحد المشافي لتلقي العلاج، ويخضع حالياً للمراقبة الطبية، وسط معلومات أولية تشير إلى أن الحادثة ناجمة عن ثأر قديم في بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي.

وأوضحت مديرية الأمن الداخلي في محافظة الرقة في بيان لها أنها تتابع حادثة الجريمة التي وقعت في المدينة، مؤكدة أن المعلومات الأولية تشير إلى أنها ناجمة عن ثارات قديمة.

وأكدت المديرية استمرارها في استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادثة، والعمل على إلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة.