لندن-سانا

أعلنت هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء البريطانية، اليوم الأربعاء، رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 26% خلال الفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني إلى 31 آذار 2027، في زيادة تعكس ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، على خلفية استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت الهيئة على موقعها الرسمي: إن الزيادة سترفع متوسط الفاتورة السنوية للأسرة النموذجية التي تعتمد الدفع المباشر للغاز والكهرباء من 1723 جنيهاً إسترلينياً إلى 2166 جنيهاً، بافتراض استمرار مستوى الأسعار الجديد لمدة عام.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الغاز العالمية يشكل العامل الرئيس وراء هذه الزيادة، إذ تجاوزت وتيرة ارتفاع أسعار الغاز نظيرتها للكهرباء، في ظل التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بدلاً من محطات الغاز.

بدوره قال المدير العام للأسواق في الهيئة، نيل كينوارد: ” إن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يدفع تكاليف الطاقة إلى الارتفاع”، مشيراً إلى أن الزيادة الجديدة ستثير مخاوف العديد من الأسر مع اقتراب فصل الشتاء.

ويشمل القرار نحو 20 مليون أسرة مشتركة في التعرفة المتغيرة القياسية، في حين لن تتأثر نحو 10 ملايين أسرة لديها عقود تعرفة ثابتة، طالما بقيت اتفاقاتها سارية المفعول.

وفي محاولة لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، أعلنت الحكومة البريطانية تقديم 100 جنيه إسترليني لنحو 20 مليون أسرة للمساهمة في تغطية فواتير الطاقة، اعتباراً من كانون الثاني المقبل.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت في الـ 26 من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 97 يورو للميغاواط الساعي، للمرة الأولى منذ عام 2022، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الطلب ‏خلال فصل الشتاء المقبل، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط.‏