اللاذقية-سانا‏

أشرفت دائرة الآثار في محافظة اللاذقية، على أعمال نقل الأعمدة الغرانيتية الأثرية ‏الموجودة في دوار هارون، وإعادة تموضعها على بُعد عشرة أمتار من موقعها الحالي، ‏وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها محافظة اللاذقية لتجميل مداخل المدينة ودواراتها ‏وإعادة تأهيلها، بما يضمن الحفاظ على الأعمدة وصون قيمتها الأثرية.‏

وأوضح مدير دائرة آثار اللاذقية محمد الحسن في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، ‏أن المشروع الذي أطلقته محافظة اللاذقية لتأهيل دوارات المدينة تضطلع فيه الدائرة ‏بدور أساسي من خلال إظهار الوجه الحضاري والتاريخي والأثري للمحافظة، وليس ‏الجانب السياحي فحسب، كونها مدينة تاريخية تعاقبت عليها العديد من الحضارات ‏وقدّمت أول أبجدية للعالم اكتشفت في مملكة أوغاريت، وذلك من خلال إضافة العديد ‏من الأوابد الأثرية إلى مدخل المدينة ودواراتها.‏

وبيّن الحسن أن دائرة الآثار تشرف على نقل الأعمدة الموجودة في دوار هارون ‏لمسافة تقارب عشرة أمتار إلى داخل الدوار، لافتاً إلى أن هذه الأعمدة موجودة في ‏موقعها منذ عام 1958، حين وضعتها المديرية العامة للآثار والمتاحف في الدوار بعد ‏نقلها بإشراف مديرية التنقيب آنذاك، وهي تعود إلى الفترة الرومانية التي تتميز بها ‏مدينة اللاذقية.‏

وأشار الحسن إلى أنه لا تتوافر حتى اليوم معلومات توثيقية نهائية تحدد المصدر ‏الأصلي لهذه الأعمدة أو الموقع الذي كانت قائمة فيه قبل نقلها، مع وجود ترجيحات ‏بارتباطها بالعناصر المعمارية المكتشفة في حي الصليبة.‏

وتأتي هذه الأعمال في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات تطوير البنية ‏التحتية للمدينة والحفاظ على شواهدها الأثرية والتراثية، وضمان حمايتها للأجيال ‏القادمة.‏

وكان مجلس مدينة اللاذقية بدأ الشهر الماضي، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المدخل ‏الرئيسي للمدينة وتطويره وصيانة دواراتها بالتعاون مع شركة “إيليت غلوبال” المنفذة ‏للمشروع، حيث تمتد الأعمال من نقطة الحماية عند مدخل المدينة وصولاً إلى دوار ‏هارون مروراً بدوّاري الزراعة والجامعة.‏