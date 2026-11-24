اللاذقية-سانا
أشرفت دائرة الآثار في محافظة اللاذقية، على أعمال نقل الأعمدة الغرانيتية الأثرية الموجودة في دوار هارون، وإعادة تموضعها على بُعد عشرة أمتار من موقعها الحالي، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها محافظة اللاذقية لتجميل مداخل المدينة ودواراتها وإعادة تأهيلها، بما يضمن الحفاظ على الأعمدة وصون قيمتها الأثرية.
وأوضح مدير دائرة آثار اللاذقية محمد الحسن في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المشروع الذي أطلقته محافظة اللاذقية لتأهيل دوارات المدينة تضطلع فيه الدائرة بدور أساسي من خلال إظهار الوجه الحضاري والتاريخي والأثري للمحافظة، وليس الجانب السياحي فحسب، كونها مدينة تاريخية تعاقبت عليها العديد من الحضارات وقدّمت أول أبجدية للعالم اكتشفت في مملكة أوغاريت، وذلك من خلال إضافة العديد من الأوابد الأثرية إلى مدخل المدينة ودواراتها.
وبيّن الحسن أن دائرة الآثار تشرف على نقل الأعمدة الموجودة في دوار هارون لمسافة تقارب عشرة أمتار إلى داخل الدوار، لافتاً إلى أن هذه الأعمدة موجودة في موقعها منذ عام 1958، حين وضعتها المديرية العامة للآثار والمتاحف في الدوار بعد نقلها بإشراف مديرية التنقيب آنذاك، وهي تعود إلى الفترة الرومانية التي تتميز بها مدينة اللاذقية.
وأشار الحسن إلى أنه لا تتوافر حتى اليوم معلومات توثيقية نهائية تحدد المصدر الأصلي لهذه الأعمدة أو الموقع الذي كانت قائمة فيه قبل نقلها، مع وجود ترجيحات بارتباطها بالعناصر المعمارية المكتشفة في حي الصليبة.
وتأتي هذه الأعمال في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات تطوير البنية التحتية للمدينة والحفاظ على شواهدها الأثرية والتراثية، وضمان حمايتها للأجيال القادمة.
وكان مجلس مدينة اللاذقية بدأ الشهر الماضي، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المدخل الرئيسي للمدينة وتطويره وصيانة دواراتها بالتعاون مع شركة “إيليت غلوبال” المنفذة للمشروع، حيث تمتد الأعمال من نقطة الحماية عند مدخل المدينة وصولاً إلى دوار هارون مروراً بدوّاري الزراعة والجامعة.