روما-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها قد تنهي الإجراءات التأديبية المفروضة على إيطاليا بسبب تجاوز عجز الموازنة الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي خلال ربيع 2027 .

وقالت المفوضية في بيان نقله موقع ” نوفا نيوز” الإيطالي للأنباء: إن القرار سيعتمد على البيانات النهائية للمالية العامة لعام 2026 والتوقعات الاقتصادية الجديدة المقرر صدورها في نيسان 2027.

وتوقعت المفوضية انخفاض عجز الموازنة الإيطالية إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مع بقائه دون سقف 3% خلال عامي 2027 و2028، وفق تقديراتها الأخيرة.

ويظل إنهاء الإجراءات مشروطاً بتأكيد البيانات النهائية تسجيل عجز يقل عن 3% خلال 2026، إلى جانب توقعات إيجابية باستمرار الالتزام بالحد المالي خلال العامين التاليين.

وتخضع إيطاليا لإجراء العجز المفرط منذ عام 2024، بعد تجاوز عجز موازنتها الحد المسموح به أوروبياً.

ويتيح هذا الإجراء للمفوضية متابعة الأوضاع المالية للدول الأعضاء ومطالبتها باتخاذ تدابير تصحيحية، وقد يعرّض الدول غير الملتزمة لغرامات مالية.

ويمثل الخروج المحتمل من الإجراءات خطوة مهمة لإيطاليا، إذ يمنح حكومتها مساحة أكبر في إدارة المالية العامة مع استمرار الالتزام بالقواعد المالية الأوروبية.