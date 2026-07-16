انطلاق المؤتمر الوطني الأول لرواد الأعمال في اللاذقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة



اللاذقية-سانا



انطلقت اليوم الخميس في مدينة اللاذقية فعاليات المؤتمر الوطني الأول لرواد الأعمال، الذي تنظمه هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، وذلك في فندق ميرامار بالمدينة.



ويجمع المؤتمر عدداً من ممثلي الجهات المعنية ورواد الأعمال والشباب من مختلف المحافظات، بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتوسيع الشراكات الداعمة لبيئة الأعمال، بما يسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.



وشهد المؤتمر جلسات حوارية وتدريبية تناولت واقع ريادة الأعمال وآليات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واختُتم بمعرض استعرض فيه رواد الأعمال مشاريعهم أمام مستثمرين وممثلين عن الجهات الحكومية، بهدف فتح آفاق للتعاون وتبني المبادرات الواعدة وتحويلها إلى مشروعات منتجة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدير فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اللاذقية عبد اللطيف عوض، في تصريح لمراسل سانا، أن المؤتمر جمع رواد الأعمال من مختلف المحافظات لإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات والأفكار، والمشاركة في جلسات تدريبية تسهم في تطوير مشاريعهم وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، بما يعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.



وأشار عوض إلى أن المعرض المرافق للمؤتمر مكّن المشاركين من عرض أفكارهم ومشروعاتهم أمام مستثمرين وممثلين عن الجهات الحكومية، بما يتيح فرصاً لتبني هذه المشروعات وتحويلها إلى استثمارات منتجة تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز مسيرة التعافي في سوريا.



بدوره، بيّن عاطف نعنوع، مدير فريق ملهم الراعي للمؤتمر، أن التنمية لا تعتمد على الاستثمارات الكبرى وحدها، بل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية لتحريك عجلة الإنتاج وخلق فرص العمل، مؤكداً استمرار دعم فريق ملهم لرواد الأعمال والمبادرات الريادية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات منتجة تحقق أثراً اقتصادياً وتنموياً.



من جهته، لفت عضو مجلس إدارة نقابة الاقتصاديين في اللاذقية سامي الصوفي إلى أهمية المؤتمر في تقديم الدعم الفني والتمويلي والإرشادي لرواد الأعمال، وتمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز جهود التنمية والتعافي في مختلف المحافظات.



ويعد المؤتمر الوطني السوري الأول لرواد الأعمال منصة تجمع أصحاب الأفكار الريادية مع المستثمرين والجهات الداعمة، في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة أكثر دعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز التنمية الاقتصادية في سوريا.

