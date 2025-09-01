بصرى الشام تنهض بالبنية التحتية بمبادرة مجتمعية رائدة

درعا-سانا

انطلقت اليوم في مدينة بصرى الشام أعمال إصلاح وتأهيل الطرقات، ضمن خطة تشاركية بين الجهات الحكومية وأبناء المجتمع المحلي، تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة في المدينة.

مرحلتان لإعادة الحياة إلى طرقات بصرى الشام

رئيس مجلس المدينة المهندس عبد الله المقداد أوضح في تصريح لـ”سانا” أن المشروع ينفذ على مرحلتين: الأولى حجرية والثانية إسفلتية، وقد باشرت الورشات الفنية أعمال الحفر لإعادة تركيب الحجارة بشكل هندسي يضمن سهولة الحركة ويحد من الحوادث المرورية، على أن تبدأ لاحقاً المرحلة الإسفلتية لتأهيل الطرق الحديثة.

أبناء المدينة يتصدرون مشهد الإصلاح بحملة “أبشري حوران”

من جانبه، أشار المهندس عبد السلام المقداد، أحد المتبرعين بأعمال التأهيل، إلى أن الأضرار في شبكة الطرق تم توثيقها بالتعاون مع المجلس المحلي، تمهيداً لإعادة تأهيلها بما يحافظ على الطابع الأثري ويخدم الواقع الخدمي، ولفت إلى أن المجتمع المحلي يشارك بفعالية في هذه الجهود من خلال حملة “أبشري حوران”، التي انطلقت السبت الماضي، وشملت أيضاً تركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية على طريق الزهور المؤدي إلى القلعة، بهدف تعزيز السلامة العامة ليلاً.

وتسعى حملة “أبشري حوران” إلى دعم المشاريع التنموية في محافظة درعا، عبر ترميم المدارس، تأهيل المراكز الطبية، إصلاح الآبار، وتقديم حلول للطاقة البديلة، إلى جانب مشاريع خدمية تتعلق بالإنارة والنظافة وصيانة الطرق والبنية التحتية.