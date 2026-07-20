فرق الدفاع المدني تواكب فعاليات “ناس تكس 2026” بخدمات إسعافية على مدار الساعة

0L9A1497 فرق الدفاع المدني تواكب فعاليات "ناس تكس 2026" بخدمات إسعافية على مدار الساعة

 دمشق-سانا
 
يواصل الدفاع المدني السوري تقديم خدماته خلال فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″ في مدينة المعارض بدمشق، عبر فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة، لضمان سلامة الزوار والعارضين والعاملين، والاستجابة السريعة لمختلف الحالات الطارئة.

0L9A1500 فرق الدفاع المدني تواكب فعاليات "ناس تكس 2026" بخدمات إسعافية على مدار الساعة

وأوضح المسعف محمد عواد من مديرية الطوارئ والكوارث بمدينة دمشق، أن فرق الدفاع المدني تقدم خدمات الإسعافات الأولية، بما في ذلك قياس ضغط الدم ومستوى السكر والعلامات الحيوية، إضافة إلى معالجة الإصابات البسيطة والمتوسطة، مثل تضميد الجروح وخياطتها، مع تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة ومراقبتها، قبل نقل الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة إلى أقرب مركز طبي أو إلى مشافي دمشق.

 وأضاف عواد أن الفريق الموجود في مدينة المعارض يضم 15 عنصراً يعملون بنظام المناوبات على مدار الساعة، ومدعوماً بسيارة إسعاف وفرق للبحث والإنقاذ والإطفاء، مع تعزيز الجاهزية بمؤازرات من المراكز الأخرى، تشمل سيارات إسعاف وآليات إطفاء إضافية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ داخل مدينة المعارض ومحيطها.

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى، انطلق أمس الأول على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏

0L9A1498 فرق الدفاع المدني تواكب فعاليات "ناس تكس 2026" بخدمات إسعافية على مدار الساعة
وزارة الداخلية: حق التظاهر مكفول للسوريين وندعو إلى عدم الانجرار وراء دعوات خارجية للفتنة
لجنة المرسوم 59 تبحث في حلب واقع المخيمات وخطط تهيئة المناطق المدمرة لعودة الأهالي
هيئة الطيران المدني تبدأ تأهيل مطار القامشلي الدولي ورفع جاهزيته التشغيلية
محافظ حلب يفتتح صالة جديدة لخدمات الأحوال المدنية في حي الشعار
إطلاق حملة لترحيل الأنقاض وتنظيف الطرقات في بلدة شيزر بريف حماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك