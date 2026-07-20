فرق الدفاع المدني تواكب فعاليات “ناس تكس 2026” بخدمات إسعافية على مدار الساعة

دمشق-سانا



يواصل الدفاع المدني السوري تقديم خدماته خلال فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026″ في مدينة المعارض بدمشق، عبر فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة، لضمان سلامة الزوار والعارضين والعاملين، والاستجابة السريعة لمختلف الحالات الطارئة.

وأوضح المسعف محمد عواد من مديرية الطوارئ والكوارث بمدينة دمشق، أن فرق الدفاع المدني تقدم خدمات الإسعافات الأولية، بما في ذلك قياس ضغط الدم ومستوى السكر والعلامات الحيوية، إضافة إلى معالجة الإصابات البسيطة والمتوسطة، مثل تضميد الجروح وخياطتها، مع تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة ومراقبتها، قبل نقل الحالات التي تستدعي رعاية متقدمة إلى أقرب مركز طبي أو إلى مشافي دمشق.

وأضاف عواد أن الفريق الموجود في مدينة المعارض يضم 15 عنصراً يعملون بنظام المناوبات على مدار الساعة، ومدعوماً بسيارة إسعاف وفرق للبحث والإنقاذ والإطفاء، مع تعزيز الجاهزية بمؤازرات من المراكز الأخرى، تشمل سيارات إسعاف وآليات إطفاء إضافية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ داخل مدينة المعارض ومحيطها.

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏‌‏2026” بدورته الأولى، انطلق أمس الأول على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏‌‏وبمشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏