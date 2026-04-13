ترميم حديقتي باب الله والبحتري في حلب ضمن خطة لإعادة المساحات الخضراء

حلب-سانا

بدأت محافظة حلب، بالتعاون مع مجلس المدينة السبت الماضي، أعمال ترميم وإعادة تأهيل حديقتي “باب الله” و”البحتري” بحي الصاخور، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة، وإعادة إحياء المساحات الخضراء.

وأوضح رئيس مجلس مدينة حلب المهندس طلال الجابري في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الحديقتين اللتين يتم ترميمهما تتوسطان عدداً من الأحياء السكنية، بينها الشيخ خضر وسليمان الحلبي، مبيناً أن أعمال الصيانة تشمل صيانة الطرقات وممرات المشاة، وتأهيل الملاعب، إضافة إلى تجهيز الحديقتين بألعاب أطفال، وتشجير المنصفات في عدد من المحاور الرئيسية، منها أوتوستراد دير حافر الشمالي، وأوتوستراد المطار.

بدوره، بيّن معاون محافظ حلب علي حنورة، أن إعادة تأهيل الحديقتين هدفها توفير متنفس بيئي وترفيهي للأهالي، ولا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية، مشيراً إلى أن تراجع واقع الحديقتين سابقاً جاء بسبب جرائم النظام البائد، ما أدى إلى تضرر بنيتهما التحتية وتخريب مرافقهما.

وتأتي هذه المشاريع ضمن توجهات أوسع لإعادة إحياء الطابع الجمالي لمدينة حلب وتعزيز المساحات الخضراء فيها، بتنفيذ خطط لإعادة تأهيل هذه الحدائق واستثمارها من جديد، بهدف تحسين الواقع البيئي والخدمي، وتأمين مساحات ترفيهية للأهالي، ولا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.