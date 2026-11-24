دير الزور -سانا

أعلن مركز الدفاع المدني في منطقة البوكمال التابع لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة دير الزور، عن حدوث انهيار جرف صخري في جهفة الباغوز التابعة لمنطقة البوكمال، ما أدى إلى انقطاع الطريق المؤدي إلى بلدة الباغوز التحتاني، مسبباً أضراراً مادية دون تسجيل إصابات.

وأوضح مدير المركز هشام مطر في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن مركز الدفاع المدني بعد تلقيه بلاغاً عن انهيار جرف صخري في چهفة الباغوز ببلدة الباغور الفوقاني توجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع فوراً.

وبيّن مطر أنه بعد الكشف تبين انهيار جزء من الجرف بكتلة صخرية كبيرة، مسبباً انقطاع طريق فرعي مؤدٍ إلى بلدة الباغوز التحتاني، وانقطاع خط المياه الواصل إلى البلدة.

وأشار إلى أن فرق المركز وضعت أشرطة تحذيرية لمنع الاقتراب من الجرف تحسباً لانهيارات أخرى، ضماناً لسلامة الأهالي وعدم تعرضهم للخطر.

وكانت المؤسسة العامة للجيولوجية والثروات المعدنية والمركز الوطني للزلازل أجرت في أيلول الماضي، مسحاً جيولوجياً وجيوفيزيائياً في جهفة الباغوز بريف البوكمال على الحدود السورية العراقية، عقب ظهور تصدعات وشقوق في جسم الجبل.