دمشق-سانا

التقت مديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان اليوم الثلاثاء، وفداً من وكالة الهجرة السويدية برئاسة كيل-تريجي تورفيك.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في ملفات الهجرة واللجوء، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفة المتعلقة بإدارتها، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين.

كما تناول اللقاء آفاق التعاون التقني والأمن السيبراني في مجال إدارة ملفات الهجرة واللجوء، وتطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات، مع الاستفادة من التجربة السويدية في تطوير البنية التقنية وبناء القدرات الفنية وتدريب الكوادر، بما يرفع كفاءة المؤسسات المعنية.

وكانت مديرة إدارة المغتربين واللاجئين بحثت خلال اجتماع في السادس من الشهر الجاري مع مسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية، وفريق السفير الفرنسي المكلف بملف الهجرة، ملفات الهجرة وشؤون اللاجئين السوريين، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين السوري والفرنسي في هذه المجالات.