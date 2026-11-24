لاهاي-سانا

ناقشت فعالية نظمتها البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الدورة الـ31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة في لاهاي الهولندية، سبل معالجة إرث السلاح الكيميائي للنظام البائد والتحديات المرتبطة بالكشف عن مخلفاته وتدميرها، إلى جانب إعادة بناء القدرات الوطنية التقنية والمؤسساتية اللازمة للتعامل معها.

وشارك في الفعالية وفد وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وممثلون عن حملة “لا تخنقوا الحقيقة” والجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز)، وجهات دولية، حيث جرى بحث آليات دعم الناجين وأسر الضحايا وتحقيق المساءلة وجبر الضرر ضمن إطار العدالة الانتقالية، والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية اللازمة لضمان عدم تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، التقى أمس في لاهاي، المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ 31 لمؤتمر الدول الأطراف، وذلك بحضور المندوب الدائم لسوريا لدى المنظمة محمد كتوب، وعدد من الناجين وممثلي المجتمع المدني.