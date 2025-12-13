إعداد خطط التنمية المحلية في ورشة عمل بالتعاون مع (UNDP) بدير الزور

دير الزور-سانا

بدأت اليوم في فندق بادية الشام بمدينة دير الزور ورشة عمل فنية حول “إعداد خطط التنمية المحلية” التي تنظمها هيئة التخطيط والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتستمر ثلاثة أيام.

وتهدف الورشة التي تعقد بمشاركة 50 من مديري المديريات، ورؤساء دوائر التخطيط، وفِرق إعداد الخطط في المحافظة، إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والخصوصية التنموية، إضافة إلى نقل احتياجات المواطنين حيث جرى تشكيل لجنة من قبل المحافظة تعمل على وضع خطة في كل المجالات بما يحقق مصلحة المحافظة.

وأوضح معاون رئيس هيئة التخطيط والإحصاء رفعت حجازي أن الورشة تناقش عدة محاور تتعلق بإعداد مؤشرات التنمية البشرية والمؤشرات الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى مؤشرات البنى التحتية وبناء الأهداف والسياسات المحلية، كما تتضمن تدريباً عملياً على برنامج “سبيكتروم رابيد” لتقدير الاحتياجات التنموية للسكان.

وأضاف: إن الهدف الرئيسي من الورشة هو تمكين اللجنة من إعداد رؤية محلية لمحافظة دير الزور، وكيفية ترجمة هذه الرؤية إلى خطط متوسطة وطويلة الأمد عبر إعداد قوائم وبرامج تمثل البيانات والمؤشرات لمعرفة مشاكل التنمية في المحافظة، وكيفية الانطلاق منها لتلبية احتياجات أبنائها.

وتأتي الورشة التي حضر افتتاحها محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتور محمد مضوي، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى بناء خطط تنموية واقعية وفاعلة، تستجيب لاحتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن محافظة دير الزور تعاني من دمار وضرر في البنية التحتية جراء قصف النظام البائد الذي طال معظم المناطق وأحياء المدينة.