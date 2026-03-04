السورية للبريد تفتتح مديرية بريد الحسكة

photo 1 2026 03 04 08 28 13 السورية للبريد تفتتح مديرية بريد الحسكة

الحسكة-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد مديرية بريد الحسكة، لتكون أول مديرية خدمية تباشر أعمالها في المحافظة، وذلك بحضور المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد، ومدير مديرية الشؤون السياسية في المحافظة عباس حسين.

photo 6 2026 03 04 08 28 13 السورية للبريد تفتتح مديرية بريد الحسكة

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن افتتاح المديرية جاء في إطار خطة المؤسسة لتعزيز انتشارها وتوسيع خدماتها لتشمل مختلف المناطق.

وأكد المدير العام للمؤسسة، أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات البريدية والمالية في مناطقهم دون عناء.

كما التقى المدير بمحافظ الحسكة نور الدين أحمد، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والمحافظة لتوسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية، بما يضمن وصولها إلى مختلف المدن والبلدات، ويعزز دور البريد كجهة وطنية خدمية داعمة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

