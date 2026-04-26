إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة وتفكيك شبكة دولية في ريف دمشق وحمص

دمشق-سانا

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، محاولة تهريب شحنات ضخمة من المواد المخدرة، عبر سلسلة عمليات نوعية نفذتها في محافظتي ريف دمشق وحمص، استهدفت تفكيك شبكة تهريب دولية ذات امتداد إقليمي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد أن العمليات أسفرت عن ضبط 1,730,000 حبة من مخدر الكبتاغون كانت معدة للتهريب إلى إحدى دول الجوار، وإلقاء القبض على 8 من أفراد الشبكة، بينهم امرأة.

وأكدت الوزارة مواصلة إدارة مكافحة المخدرات عملياتها النوعية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، بهدف ملاحقة شبكات تهريب المخدرات، وتشديد الإجراءات اللازمة لمنع تسلل هذه السموم والحدّ من انتشارها.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة ومؤسساتها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول الشقيقة لمكافحة المخدرات، وملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة، وضرب وتفكيك الشبكات التي تعمل على تهريبها عبر الحدود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.

