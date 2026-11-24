ريف دمشق-سانا

اختتمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية استهدفت العاملين في عدد من محطات توليد الكهرباء، بهدف تعزيز جاهزيتهم ورفع كفاءتهم في التعامل مع الحرائق والحالات الطارئة.

وأوضح رئيس دائرة التمكين في المديرية بلال ترك في تصريح لمراسل سانا، أن الخطة التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري، شملت محطات الناصرية ودير علي وتشرين، واستفاد منها 82 متدرباً، بهدف تطوير مهاراتهم في الوقاية من الحرائق والتعامل معها في مراحلها الأولى، ما يسهم في حماية الأرواح والمعدات والحد من الخسائر المحتملة.

البرنامج تضمن تدريبات نظرية وعملية

بين ترك أن البرنامج التدريبي استمر يومين في كل محطة، بواقع خمس ساعات تدريبية يومياً، وتضمن جانبين نظرياً وعملياً، تناول الأول تعريف الحرائق وأسباب اندلاعها وانتشارها وأنواعها، وطرق التعامل معها ومواد الإطفاء، إضافة إلى أنواع الطفايات اليدوية وآلية استخدام كل منها.

ولفت إلى أن الجانب العملي تضمن تنفيذ مناورة لإطفاء حوض نار بترولي باستخدام أسطوانة إطفاء يدوية تعمل بالبودرة الكيميائية الجافة، إلى جانب التدريب على الطريقة الصحيحة لإطفاء حرائق أسطوانات الغاز، مشيراً إلى أن التدريبات شهدت تفاعلاً جيداً من المشاركين الذين أظهروا قدرة على استيعاب المعلومات النظرية وتطبيقها عملياً.

اختيار المحطات الثلاث لأنها المنتجة للطاقة الكهربائية

أشار ترك إلى أن اختيار المحطات الثلاث جاء لكونها من المحطات الحرارية الرئيسة المنتجة للطاقة الكهربائية في المحافظة، ولاسيما محطة تشرين التي شهدت خلال العام الجاري حادثة انفجار في خط إنتاج الغاز، مبيناً أن هذه التدريبات تندرج ضمن برامج التدريب الأولي، مع التوجه مستقبلاً نحو تنفيذ تدريبات أكثر تقدماً لتعزيز قدرات العاملين على الاستجابة لمختلف حالات الطوارئ.

التدريبات تعزز معارف العاملين بإجراءات السلامة

من جهتهم أشار عدد من المتدربين الى أهمية هذه التدريبات في تعزيز معارفهم بإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، واكتساب مهارات عملية في استخدام وسائل الإطفاء والتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدين أن الجانب التطبيقي أتاح لهم التعرف إلى الطرق الصحيحة للتصرف في اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، بما يعزّز قدرتهم على حماية أنفسهم وزملائهم والحد من الأضرار التي قد تطال المنشآت والتجهيزات.

وتشكل التدريبات الوقائية والإجراءات الاستباقية ركيزة أساسية في تعزيز سلامة المنشآت الحيوية، ولاسيما محطات توليد الكهرباء، لما تتطلبه من جاهزية مستمرة ومعرفة بإجراءات السلامة والاستجابة السريعة للحوادث، بما يحمي العاملين ويحد من الأضرار المحتملة.