نقابة المحامين تعلق المرافعات لمدة ساعتين غداً حداداً ‏على ‏ضحايا التفجير الإرهابي بدمشق

دمشق-سانا

أعلنت نقابة المحامين في سوريا تعليق المرافعات أمام ‏جميع ‏المحاكم في المحافظات لمدة ساعتين يوم غد الأحد، ‏حداداً على أرواح المحامين ‏الذين قتلوا جراء التفجير ‏الإرهابي الذي استهدف مقهى في ‏محيط القصر العدلي ‏بدمشق‎.‎

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وقالت النقابة، في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم ‏السبت: “‏إن تعليق المرافعات سيكون من الساعة الحادية ‏عشرة صباحاً ‏وحتى الواحدة ظهراً، وفاءً لأرواح ‏المحامين الذين ارتقوا أثناء ‏أداء رسالتهم المهنية، وتعبيراً ‏عن الحزن والتضامن مع أسرهم ‏وزملائهم‎”‎.‎

وبينت النقابة أن القرار يأتي تأكيداً على مكانة مهنة ‏المحاماة ‏ورسالتها في الدفاع عن الحقوق وترسيخ العدالة ‏وسيادة القانون، ‏وإجلالاً لتضحيات المحامين الذين ارتقوا ‏جراء التفجير.‎

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وأعربت النقابة عن تضامنها مع ذوي الضحايا، مشددة ‏على أن ‏استهداف العاملين في قطاع العدالة يمثل اعتداءً ‏على رسالة ‏القانون والمؤسسات القضائية‎.‎

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‎ ‎وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط ‏القصر ‏العدلي بدمشق يوم الخميس الماضي أسفر عن ‏مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، ‏فيما أكدت سوريا ‏أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن ‏مواصلة ‏جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن ‏والاستقرار‎.‎