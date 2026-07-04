نقابة المحامين تعلق المرافعات لمدة ساعتين غداً حداداً ‏على ‏ضحايا التفجير الإرهابي بدمشق

دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين في سوريا تعليق المرافعات أمام جميع المحاكم في المحافظات لمدة ساعتين يوم غد الأحد، حداداً على أرواح المحامين الذين قتلوا جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق.
وقالت النقابة، في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت: “إن تعليق المرافعات سيكون من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وفاءً لأرواح المحامين الذين ارتقوا أثناء أداء رسالتهم المهنية، وتعبيراً عن الحزن والتضامن مع أسرهم وزملائهم”.
وبينت النقابة أن القرار يأتي تأكيداً على مكانة مهنة المحاماة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، وإجلالاً لتضحيات المحامين الذين ارتقوا جراء التفجير.
وأعربت النقابة عن تضامنها مع ذوي الضحايا، مشددة على أن استهداف العاملين في قطاع العدالة يمثل اعتداءً على رسالة القانون والمؤسسات القضائية.
وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق يوم الخميس الماضي أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار.