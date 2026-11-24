دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في بعض المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في المناطق الساحلية والوسطى والجزيرة، وأعلى بنحو /2-4/ درجات في باقي المناطق.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون خريفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء.
وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون الشرقي وأجزاء من المناطق الجنوبية والشمالية الغربية والمرتفعات الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، وجنوبية غربية إلى غربية في باقي المناطق، وخفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج مساءً.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق
|11/23
|ريف دمشق-القلمون
|4/19
|القنيطرة
|9/21
|درعا
|10/23
|السويداء
|8/21
|حمص
|9/22
|حماة
|10/22
|اللاذقية
|17/22
|طرطوس
|16/22
|حلب
|9/22
|إدلب
|10/21
|دير الزور
|10/25
|الرقة
|9/23
|الحسكة
|8/22