دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع في بعض المناطق لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في المناطق الساحلية والوسطى ‏والجزيرة، وأعلى بنحو /2-4/ درجات في باقي المناطق‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون خريفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع ‏فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء‎.‎

وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، ويُحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى ‏والقلمون الشرقي وأجزاء من المناطق الجنوبية والشمالية الغربية والمرتفعات الجبلية خلال الليل وساعات الصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة، وجنوبية غربية إلى غربية في باقي المناطق، وخفيفة إلى معتدلة ‏السرعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج مساءً‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات‎:‎