استعداداً لمهرجان “ربيع اللاذقية الثاني”.. بدء أعمال تنظيف وصيانة حديقة البطرني

اللاذقية-سانا

بدأ مجلس مدينة اللاذقية عبر مديرية الخدمات والصيانة اليوم الأربعاء، أعمال تنظيف وصيانة واسعة في حديقة البطرني الواقعة على الكورنيش الغربي، وذلك في إطار التحضيرات لمهرجان “ربيع اللاذقية الثاني”، الذي تنظمه مديرية السياحة بالتعاون مع غرفة الزراعة.

وتشمل الأعمال الجارية قص الأشجار، تعشيب المساحات الخضراء، إزالة الأعشاب الضارة، وتنظيف مرافق الحديقة ومحيطها، إلى جانب تقليم الأسيجة وتجهيز مواقع العرض، وتُجرى هذه الحملة بتعاون مشترك بين مديرية النظافة، ودائرة الحراج، والمجتمع المدني، ومديرية السياحة.

وأوضح مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسام خوري في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال التنظيف والصيانة تتم بشكل دوري ومستمر، لكن التركيز زاد حالياً لتجهيز أماكن عرض المنتجات والأجنحة الخاصة بالمعارض المرافقة للمهرجان.

ويتضمن المهرجان الذي من المقرر أن تُفتتح دورته الثانية يوم الحادي عشر من الشهر الجاري في حديقة البطرني، معرضاً زراعياً يضم جميع أنواع الزهور والنباتات، إضافة إلى المعدات الزراعية المستخدمة في الساحل والريف الساحلي،ومعرضاً للحرف التقليدية والمهن المحلية، وآخر للمنتجات الأسرية الريفية ودعم المشاريع الصغيرة، إلى جانب عروض مسرحية للأطفال، وأنشطة ثقافية متنوعة، وسوقاً للتسوق.

وكانت انطلقت النسخة الأولى من مهرجان “ربيع اللاذقية” في العام الماضي بهدف دعم الإنتاج المحلي وتسليط الضوء على الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة.