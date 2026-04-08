وزير الأوقاف يطلع على واقع المساجد والتعليم الشرعي والثانوية الشرعية في محافظة الرقة

الرقة-سانا

اطلع وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري خلال زيارته محافظة الرقة اليوم الأربعاء على واقع المساجد والتعليم الشرعي والثانوية الشرعية في المحافظة.

وأشار الوزير شكري بعد لقائه محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة وعدداً من خطباء المساجد والقائمين على الشأن الديني في المدينة والريف إلى أن محافظة الرقة تضم أكثر من 1218 مسجداً، ما يستدعي العمل على تأهيلها وتقديم الدعم اللازم لها بعد ما تعرضت له خلال السنوات الماضية.

واستمع الوزير إلى مطالب واحتياجات العاملين في القطاع الديني، وبحث معهم سبل تطوير العمل الدعوي وتعزيز دور المؤسسات الدينية في المجتمع.

وأكد أن خطة الوزارة تتضمن إحداث معهد لتأهيل الخطباء ومعهد شرعي متوسط، إضافة إلى دراسة إمكانية افتتاح فرع جامعي في الرقة، بهدف تطوير التعليم الشرعي ورفد الكوادر الدينية المؤهلة، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة تأهيل عدد من المساجد وتفعيل دورها، ضمن خطة أوسع لدعم المحافظات الشرقية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي فيها.

وبيّن الوزير شكري أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بهذه المناطق، وتعمل على تحسين واقع الخدمات فيها بما يخدم الأهالي.

وضم الوفد المرافق لوزير الأوقاف، معاون الوزير لشؤون الوقف سامر بيرقدار، ومسؤول الاتصال الحكومي أحمد حلاق، ومدير تنمية الوقف محمد يونس الكردي.