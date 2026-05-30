مهرجان العيد في اللاذقية.. أنشطة ترفيهية وثقافية ترسم البهجة على وجوه الأطفال

اللاذقية- ‎سانا

‎ ‎تحولت حديقة البطرني بمدينة اللاذقية اليوم الجمعة إلى فضاء يفيض بالحياة واللون، حيث انطلقت فعاليات “مهرجان العيد” ‏الذي نظمته جمعية مرساة الساحل الشبابي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمشاركة واسعة من الأطفال وعائلاتهم، في لوحة ‏اجتماعية نابضة بالفرح والتآلف‎.‎

حكايات وألوان تحوّل الحديقة إلى عالم من الخيال

لم تكن فعاليات المهرجان مجرد ألعاب عابرة، بل نسيج متكامل من الأنشطة الترفيهية والثقافية، صُمم ليأخذ الصغار في ‏رحلة تمتزج فيها المتعة بالاكتشاف، فتوزع الأطفال بين ألعاب ومسابقات أشعلت فيهم روح التحدي، وركن للرسم على ‏الوجوه حولهم إلى فراشات ووحوش لطيفة وأبطال خارقين، وفقرة حكواتي تفاعلية أعادت للحكاية الشفهية ألقها في زمن ‏الشاشات، واختتمت الفعاليات ببوفيه وسينما مفتوحة، ليكتمل المشهد الاحتفالي تحت سماء المدينة‎.‎

المهرجان في عيون القائمين والأهالي.. فرحة تتجاوز العيد

وأوضحت مسؤولة العلاقات العامة في جمعية مرساة الساحل الشبابي زهراء ضاما بتصريح لمراسل سانا، أن الهدف من ‏تنظيم المهرجان هو إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال وتعزيز أجواء العيد، مشيرة إلى أن العديد من الألعاب والمسابقات ‏جرى تصميمها وتنفيذها من قبل أعضاء الفريق، واختتمت بتوزيع جوائز على الأطفال المشاركين‎.‎

من جهتها، أكدت جاكلين نصير، العاملة في مجال الدعم النفسي ووالدة طفل، أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهارات الأطفال ‏وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل الاجتماعي واكتشاف مواهبهم من خلال الألعاب والأنشطة المتنوعة، مشيدة بالأجواء الإيجابية ‏التي وفرتها الفعالية للأطفال والأهالي‎.‎

ولاقت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الحضور الذين دعوا إلى استمرار تنظيم مثل هذه الأنشطة على مدار العام، ولا سيما خلال ‏العطلة الصيفية، لما لها من دور في توفير مساحات آمنة ومفيدة للأطفال‎.‎

وتسهم الفعاليات المجتمعية والترفيهية التي تنظمها الجمعيات الأهلية خلال المناسبات والأعياد في تعزيز التماسك ‏الاجتماعي وإيجاد بيئة داعمة للأطفال، من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والتثقيف وتنمية المهارات، بما ينعكس إيجاباً ‏على الأسرة والمجتمع المحلي‎.‎