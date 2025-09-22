قطر الخيرية توزع مساعدات غذائية للوافدين من السويداء في ريف درعا الشرقي

درعا-سانا

وزعت منظمة قطر الخيرية مساعدات غذائية على الوافدين من محافظة السويداء في مدينة بصرى الشام وبلدة جمرين بريف درعا الشرقي.

وأشار المسؤول الميداني في الجمعية محمد شادي محمد خير في تصريح لمراسل سانا، إلى توزيع 500 حصة غذائية تحتوي مواد أساسية مثل الرز والسكر والزيت، إلى جانب 16 صنفاً غذائياً آخر، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها الوافدون، وتعزيز قدرتهم على تأمين احتياجاتهم اليومية.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة بصرى والمسؤول الإغاثي فيها عبد الحميد الدوس بيّن أن الهيئات والجمعيات القطرية الخيرية تمد جسر محبة وتآخ إلى الشعب السوري، وأن هذه المبادرة تعكس روح التضامن والتآخي التي تسعى هذه الجمعيات إلى ترسيخها.

يذكر أن قطر الخيرية قدمت العديد من المساعدات السابقة للأخوة المهجرين من كل الاحتياجات العينية والغذائية والمنزلية.

وفي الثالث عشر من الشهر الجاري دخلت قافلة مساعدات مقدمة من قطر إلى محافظة السويداء عبر بصر الحرير بريف درعا، ضمت 10 شاحنات محملة بالدقيق.

وتواصل قطر دعمها المستمر للشعب السوري عبر مجموعة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها مؤسساتها الرسمية والخيرية في مختلف المحافظات السورية، وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين، ودعم مسيرة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.